“蛟龙”号载人潜水器实现迭代升级，顺利完成 7000 米级海试

IT之家 10 月 27 日消息，据新华社今天（27 日）从“深海一号”船了解到，实现第二次迭代升级的“蛟龙”号载人潜水器近日在菲律宾海盆进行了多次 7000 米潜次试验并安全返回，顺利完成国家重点研发计划“蛟龙号关键作业技术能力提升及科学应用”7000 米级海试。

此次海试依托中国大洋 100 航次第二航段科学考察，“蛟龙”号先后在菲律宾海盆开展了 3 个潜次试验，其中 2 个潜次试验下潜深度超 7000 米，最大下潜深度达 7056.9 米，各项试验指标均达到 7000 米级海试要求。

中国国家深海基地管理中心研究员孙永福指出，此次试验充分验证了‘蛟龙’号迭代升级和关键部件国产化替代后的可靠性与安全性，巩固提高了我国载人深潜装备领域的技术优势。

IT之家从报道中获悉，在进行此次科学考察前，“蛟龙”号完成了 7000 米级高能量密度油浸锂电池组换装，安装了国产直驱型低噪直流推进器，扩展了应急液压系统接口，应用了大深度海水液压浮力调节、广视角和高变倍超高清摄像等系统，在电源动力、推进、液压、电气、观通等关键部件的技术能力和系统研制方面取得了一系列技术创新，实现了“蛟龙”号作业效能极大提升。

孙永福表示，“蛟龙”号完成迭代升级和关键部件国产化替代后，随即在多个海域开展了多项深海资源与生态环境科学考察。这些科学考察将进一步深化国际海洋合作，有力推动我国深海事业发展，助力海洋强国建设。