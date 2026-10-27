闪迪哨兵 microSD 存储卡上市：行车记录仪、安防监控双版本

IT之家 10 月 27 日消息，Sandisk（闪迪）此前推出的 SANDISK Guardian 哨兵系列 microSD 存储卡现已上市。

这批存储卡分为适合行车记录仪的 Dash Cam 和适合安防监控的 Security Cam 两个分支版本，两者均覆盖 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB 共五个容量点，享受 2 年质保

闪迪哨兵行车记录仪 microSD 卡专为复杂驾驶环境下实现持续、高耐久性视频录制而设计，能够应对长途驾驶过程中的高温及潮湿，支持从 FHD 至 4K UHD 的高分辨率视频录制。其到手价如下：

32GB：189 元；

64GB：219 元；

128GB：329 元；

256GB：659 元；

512GB：1299 元。

闪迪哨兵安防监控 microSD 卡具备耐高温、防水、防尘特性，适用于全年运行的户外监控系统，支持从 FHD 至 4K UHD 的高分辨率视频录制及高清画面呈现。其到手价如下：

32GB：189 元；

64GB：219 元；

128GB：329 元；

256GB：659 元；

512GB：1299 元。

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