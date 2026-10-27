阿里巴巴起诉美国国防部取得初步胜利，法院叫停相关禁令

IT之家 10 月 27 日消息，据彭博社报道，阿里巴巴集团在美国法院赢得了一项裁决，该公司此前对美国国防部将其列为“中国军方关联企业”的黑名单提出了异议。

美国加州圣何塞的一名联邦法官于当地时间周一下达裁定，要求特朗普政府停止执行一项禁令，该禁令禁止五角大楼与任何为阿里巴巴集团进行“游说活动”的公司开展业务往来。

IT之家注意到，6 月 8 日，美国国防部更新“中国军事企业名单”，将阿里巴巴、百度、比亚迪等中国企业列入其中。随后，阿里巴巴等多家公司发表声明表示强烈反对。

阿里巴巴 6 月 9 日在港交所公告，公司注意到美国国防部已将阿里巴巴集团列入中国军工企业名单。美国国防部不得直接或间接从中国军工企业名单上实体采购商品、服务或技术。

阿里巴巴当时表示，本公司认为将其纳入中国军工企业名单是一个错误。将阿里巴巴集团列入该名单并无任何依据。阿里巴巴集团并非中国军工企业，也未参与任何军民融合战略。对于任何试图歪曲本公司形象的行为，本公司将采取一切可行的法律行动。

阿里巴巴公告称，被列入中国军工企业名单不会影响本集团在美国乃至全球正常开展业务，因为本集团的业务与美国军事采购无关。该名单并不会施加其他出口管制或制裁措施，亦不会禁止任何人（美国国防部除外）与本集团进行业务往来或交易本公司的证券。

多家外媒 6 月 23 日报道称，阿里巴巴已起诉美国国防部，要求将其从“中国军事企业名单”中移除。6 月 24 日，阿里巴巴向《环球时报》记者证实了上述消息。阿里巴巴在声明中表示：“我们已正式对美国国防部提起诉讼，要求将公司从‘中国军事企业名单’中移除。”阿里巴巴强调，公司并非中国军工企业，亦未参与任何“军民融合”战略。将阿里巴巴列入名单的决定毫无事实依据，武断且反复无常。