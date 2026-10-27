解决外卖进不了医院问题，顺丰速运、顺丰同城、美团共推骑手“接力送”方案

IT之家 10 月 27 日消息，据顺丰同城官方 10 月 26 日消息，为推进新就业群体友好场景建设，破解大型综合医院“外卖进不了院、送不上楼”难题，依托顺丰速运、顺丰同城、美团三方共建的医院“骑手（快递）一站式服务中心”，顺丰同城携手顺丰速运、美团、医院、社区街道推出医院场景“接力送”分段配送方案，以取送分离、分段接力、定点交接、专业运营的创新模式，让用户收餐更便捷、骑手配送更高效。

据介绍，大型医院是即时配送长期以来的难点场景。部分医院实行封闭管理，外部骑手难以进入院区送餐，餐品只能放在院外指定点位，需要医护职工、患者家属等下楼自取；也有医院允许骑手进入院区，但由于楼栋分散、电梯资源紧张，骑手往往难以快速找到病房或诊室，面临长时间等候的困扰，多方体验受限。

“接力送”模式中，依托顺丰速运、顺丰同城、美团三方共建的医院一站式服务中心，实现外卖集中集散与交接：

顺丰速运依托中心内的快递服务中心，为院内医护职工、患者及家属提供快递寄递、存取等便民服务；

美团依托平台订单与骑手调度能力，承接前端流转；

顺丰同城负责医院内“最后一百米”上门配送。

多方分工衔接、互相配合，共同搭建“院外集中交接 + 院内专业团队配送”的闭环体系。

具体流程上，美团骑手将外卖统一送至医院接力服务中心，扫码交接后即可离场，不再进入院区；随后由医院备案、顺丰同城认证的专职骑士团队，持证进入院区，按楼栋、科室、病房精准上门配送。该模式在严守医院准入管理红线的前提下，打通服务“最后一百米”，实现外部高效集散、内部规范配送、全程可溯可控。

以浙江大学附属儿童医院滨江医院为例，“接力送”上线后，医院外卖配送规模稳步增长。前端骑手等待时间大幅减少，配送效率显著提升；顺丰同城安排专人分拣管理、专人配送，丢餐漏餐等问题得到改善。

配送服务从“送到医院大门”升级到直达病房门、办公室门，用户无需下楼取餐；院区周边骑手电动车无序停放等问题基本消除，院区秩序明显改善。

IT之家从公告了解到，在省卫健委及属地卫健部门、社区街道、医院等多方的指导支持下，美团接力送模式已在杭州多家医院落地，覆盖浙江大学医学院附属第一医院（余杭院区）、杭州市第七人民医院、浙江省立同德医院。

除了为外卖“接力送”提供集中交接场地，三方共建的一站式服务中心也承载着快递便民服务功能，大型医院人员密集、流动性强，医护职工日常工作繁忙，患者及陪护家属也有着多样化的寄取件需求。顺丰速运在中心内设有快递服务中心，并配备丰巢快递柜，为医院工作人员、患者及家属提供快递寄递、快件存取等服务，满足院内不同群体的日常寄取件需求。