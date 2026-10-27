佛罗里达理工大学喜提“飞行警车”：极速 102km/h 的 eVTOL 飞行器

IT之家 10 月 27 日消息，据外媒 Carscoops 今天（27 日）上午报道，佛罗里达理工大学接收了一架电动垂直起降飞行器（eVTOL） Jetson ONE，外形类似大型四旋翼无人机，可搭载一名驾驶员。

校方称，这架“飞行警车”价值 14.8 万美元（IT之家注：现汇率约合 98.9 万元人民币），不仅能协助搜寻失踪人员，还能前往普通车辆无法抵达的偏远地区。学生也可以利用它收集数据、开展研究，积累新型飞行技术的实际操作经验。

这架飞行器昵称 Astro，取自 20 世纪 60 年代动画片《杰森一家》中的宠物狗。制造商 Jetson 总部设在加利福尼亚州，公司也因这部动画片而得名。

Jetson 称，为了让佛罗里达理工大学尽快拿到飞行器，公司特意将订单提前处理，而目前其他客户的订单排期长达 3 年。该校原本就有警用无人机，Jetson ONE 不只能帮助警员发现求助者，还能把救援人员直接送过去。

Jetson CEO 斯特凡 · 达内说：“我们一直希望找到休闲娱乐以外的用途。这个项目非常重要，也完全符合我们的发展方向，所以我们决定优先处理。”

不过，Jetson ONE 也有明显的局限。按照制造商公布的数据，这架飞行器重 86kg，最长只能飞行 20 分钟，校警负责人亚伦 · 默里升空后得抓紧时间执行任务。

此外，在获得必要批准之前，Jetson ONE 还不能正式投入警务工作。

Jetson ONE 的最高速度为 102km/h，刚好达到美国联邦航空管理局（FAA）为超轻型航空器设定的速度上限。符合这一类别的飞行器无需注册或取得适航证，驾驶员也不用持有传统飞行员执照，甚至不必提供航空体检合格证明。

尽管如此，Jetson 仍会确保佛罗里达理工大学的警员在首次驾驶前完成全面培训。

FAA 第 103 部规定只允许超轻型航空器用于体育运动和休闲娱乐，警务巡逻则不在许可范围内。规定还禁止此类飞行器在人口密集地区上空及夜间飞行，进一步限制了 Jetson ONE 的警用价值。

不过，佛罗里达理工大学披露，向美国联邦航空管理局申请批准投入警务使用的程序接近尾声，校方有望获得特殊豁免。