《仙剑奇侠传四：重制》游戏官宣 12 月 5 日公布定价、发售时间等信息

IT之家 10 月 27 日消息，方块游戏今日发布公告，《仙剑奇侠传四：重制》的开发工作进展平稳，但作品仍需细细打磨。逢《仙剑奇侠传四》问世十九周年，2026 年 12 月 5 日，方块游戏将在安徽合肥举办“寻仙之夜”仙剑大型嘉年华活动。

本次活动免费向玩家开放，活动现场不仅设有制作人对话、舞台演出、沉浸式游园等环节，也会在当天现场正式公开《仙剑奇侠传四：重制》相关情报，包含全新游戏 PV、音乐、实机演示、定价、发售时间与实体版相关消息。

活动时间：2026 年 12 月 5 日 10:00 - 18:00

晚会时间：16:00 – 18:00

举办地点：安徽合肥滨湖国际会展中心 4 号馆

参与方式：全程免费，游园会无需预约；晚会内场需提前预约 & 锁票

综合IT之家此前报道，《仙剑奇侠传四：重制》是由 UP software 研发、方块游戏发行的 RPG 单机游戏。游戏基于虚幻引擎 5 开发，在原作基础上以最新的技术完全重制。玩家将和主角云天河等人一同踏上寻仙之旅，一段尘封已久的秘闻也将随之揭开。游戏将登陆 PC 及各主机平台。

从预告片中可以看到，游戏依然采用了回合制战斗模式，不过画面表现大幅提升，攻击部分有炫酷的动画。