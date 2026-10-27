佳能 2026 财年第三财季归母净利润 2464.09 亿日元，同比增长 12.2%

IT之家 10 月 27 日消息，佳能今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩报告：

营业收入：3.43 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 1,455.93 亿元人民币），同比增长 4.0%

毛利：1.67 万亿日元（现汇率约合 708.86 亿元人民币），同比增长 7.7%

毛利率：48.5%，同比提高 1.6 个百分点

营业利润：3,276.84 亿日元（现汇率约合 139.09 亿元人民币），同比增长 8.4%

归母净利润：2,464.09 亿日元（现汇率约合 104.59 亿元人民币），同比增长 12.2%

归母净利率：7.2%，同比提高 0.6 个百分点

经营现金流：2,314.13 亿日元（现汇率约合 98.23 亿元人民币），同比下降 18.39%

基本每股收益：287.24 日元（现汇率约合 12.2 元人民币），同比增长 19.2%

稀释每股收益：287.01 日元（现汇率约合 12.2 元人民币），同比增长 19.2%

资产负债率：44.51%，较 2025 年末提高 6.03 个百分点

AI 解读 佳能 2026 财年前三季度累计营收、营业利润、归母净利润均实现双位数利润增长，影像业务为核心增长引擎，整体业绩超过市场一致预期。 公司主营业务与本次财报亮点 佳能是全球领先的影像、印刷、医疗与工业设备综合制造商，核心业务覆盖打印（複合機・プリンター）、医疗（CT / MRI / 眼科）、影像（数码相机・网络摄像机）以及工业产品（半导体光刻设备・FPD 曝光装置）四大板块。 总体业绩： 2026 年前三季度累计营业收入 3.43 万亿日元（现汇率约合 1,455.93 亿元人民币），同比增长 4%；营业利润 3,276.84 亿日元（现汇率约合 139.09 亿元人民币），同比增长 8.4%；归母净利润 2,464.09 亿日元（现汇率约合 104.59 亿元人民币），同比增长 12.2%；毛利率为 48.5%，同比提高 1.6 个百分点。

影像业务：累计收入 8,476.17 亿日元（现汇率约合 359.79 亿元人民币），同比增长 16.7%；营业利润 1,443.94 亿日元（现汇率约合 61.29 亿元人民币），同比增长 33.2%，收入增速居四大业务板块之首。

印刷业务：收入约 1.87 万亿日元（现汇率约合 793.76 亿元人民币），同比增长 2.3%；营业利润 2,081.58 亿日元（现汇率约合 88.36 亿元人民币），同比增长 3.0%。

医疗业务：收入 4,073.63 亿日元（现汇率约合 172.91 亿元人民币），同比下降 1.2%；营业利润 107.90 亿日元（现汇率约合 4.58 亿元人民币），同比下降 40.6%。

工业业务：收入 2,188.91 亿日元（现汇率约合 92.91 亿元人民币），同比下降 10.7%；营业利润 301.05 亿日元（现汇率约合 12.78 亿元人民币），同比下降 24.8%。

折旧方法调整：自 2026 年 1 月 1 日起，公司调整有形固定资产折旧方法及部分设备预计使用年限，使前三季度折旧费用减少 209.01 亿日元（现汇率约合 8.87 亿元人民币）、归母净利润增加 144.36 亿日元（现汇率约合 6.13 亿元人民币）、基本每股收益增加 16.83 日元（现汇率约合 0.71 元人民币）。 全年业绩展望 营业收入：预计 4.766 万亿日元（现汇率约合 2,023.02 亿元人民币），同比增长 3.1%，较此前预测下调 340 亿日元（现汇率约合 14.43 亿元人民币）；

营业利润：预计 4,560 亿日元（现汇率约合 193.56 亿元人民币），同比增长 0.1%，较此前预测下调 90 亿日元（现汇率约合 3.82 亿元人民币）；

归母净利润：预计 3,330 亿日元（现汇率约合 141.35 亿元人民币），同比增长 0.3%，较此前预测下调 70 亿日元（现汇率约合 2.97 亿元人民币）；

基本每股收益：预计 390.78 日元（现汇率约合 16.6 元人民币）；

股息政策：维持全年每股 160 日元（现汇率约合 6.8 元人民币）的分红计划，以约 40% 的分红率为目标。 投资者关键关注点 现金流：前三季度经营活动现金流净额 2,314.13 亿日元（现汇率约合 98.23 亿元人民币），同比下降 18.39%；同期存货增加对现金流产生拖累。期末现金及现金等价物为 6,975.05 亿日元（现汇率约合 296.07 亿元人民币）。

资产负债表：截至 2026 年 9 月末，总资产 6.36 万亿日元（现汇率约合 2,699.63 亿元人民币），较 2025 年末增长 3.7%；股东资本减少 4.7%，股东资本比率从 56.9% 下降至 52.3%；资产负债率约 44.51%，较 2025 年末提高 6.03 个百分点。

盈利质量：前三季度毛利率、营业利润率及归母净利率均高于上年同期，但折旧方法调整增加了 144.36 亿日元（现汇率约合 6.13 亿元人民币）归母净利润，分析经营改善幅度时需要考虑这一影响。

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