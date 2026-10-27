便利来华韩国游客，Galaxy 系列手机将支持三星钱包直接扫微信支付码

IT之家 10 月 27 日消息，据三星电子官方新闻稿，三星电子 26 日在深圳腾讯总部与腾讯、韩国友利银行签署合作协议，三方将共同拓展“三星钱包 Money”的海外支付服务，并深化合作。

IT之家注：“三星钱包 Money”是三星电子与友利银行合作推出的预充值支付服务。用户可以在三星钱包 App 内充值、付款，消费时还能积累“三星钱包积分”。

三方将重点围绕在中国推出“三星钱包 Money”二维码支付服务、改善韩国用户的境外支付体验，以及加强数字支付领域的中长期合作展开协作，共同提升全球市场竞争力。

韩国的三星钱包用户前往中国时，将可以直接使用“三星钱包 Money”，通过腾讯旗下微信支付的二维码支付网络，在中国各地支持微信支付的商户付款。

新闻稿说，二维码在中国的应用十分普遍，从餐厅扫码点餐、结账到日常小额消费，都可以通过扫码完成。新服务有望让韩国用户在中国消费时更加方便。

付款时，用户可以打开三星钱包 App，向店员出示付款二维码，也可以直接扫描商家提供的二维码，自行选择支付方式。

对于前往中国旅游或出差的 Galaxy 手机用户而言，无需额外准备或注册其他支付方式，使用“三星钱包 Money”即可完成移动支付。

该服务免收境外支付手续费，用户在线下消费时，还能获得相当于支付金额 0.3% 的“三星钱包积分”，且不设积分累计上限。

三方还计划在 2027 年第一季度进一步扩大中国市场的二维码支付范围，支持使用信用卡付款。