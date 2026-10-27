小米米家智能变压电饭煲 3L 预售：搭载三段变压全沸腾技术，1499 元

IT之家 10 月 27 日消息，小米现已在京东上架米家智能变压电饭煲 3L，该产品采用“三段变压”设计，定价为 1499 元，部分地区国补后低至 1274.15 元，产品将于 10 月 30 日首销。

该电饭煲采用深灰色外观，顶部配备触控彩屏，界面采用大字体适老化设计，便于直观操作 27 项内置功能。支持连接米家 App，内置 200 余道云食谱供远程操控。

该电饭煲搭载 1175W 功率的 IH 加热技术，内部配置长度达 13000mm 的环绕线圈，结合热感环实现立体加热。产品具备三段变压全沸腾技术，提供从 1.0 倍常压到 2.0 倍高压的四种压力模式，支持 14 分钟快煮。专利沸腾技术可维持热力不断档。

官方强调，该电饭煲内胆选用 3mm 厚度的钛复合胆，采用 0 氟涂层与等离子熔射钛工艺，达到国标二级不粘要求。系统内置 3000 余种煮米方案，提供黏度与软硬维度的 9 种口感调节，支持长达 8 小时保温。

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