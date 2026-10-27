《我的世界》任天堂 Switch 2 版本明日发售，eShop 港服定价 235 港币

IT之家 10 月 27 日消息，微软 Mojang Studios 旗下《我的世界（Minecraft）》将于 10 月 28 日（明天）登陆任天堂 Switch 2 平台，以港服为例，本作定价为 235 港币（IT之家注：现汇率约合 200.2 元人民币），IT之家附游戏商品页（https://ec.nintendo.com/HK/zh/titles/70010000119403）。

IT之家注意到，今年 10 月时 Xbox 首席执行官 Asha Sharma 透露《我的世界》全球累计销量已经突破 4.25 亿份，从最初公开测试至今已经超过 17 年，如今平均每天仍有超过 30 万名新玩家首次游玩。

《我的世界》由瑞典游戏公司 Mojang Studios 开发，微软于 2014 年以 25 亿美元收购 Mojang。此后，《我的世界》持续刷新销量纪录，2016 年累计销量突破 1 亿份，2019 年突破 1.76 亿份，成为全球销量最高的游戏之一，仅次于《俄罗斯方块》全版本累计销量。

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