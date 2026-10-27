2027 款吉利缤越超能版上市：Flyme Auto 2 智能座舱，限时先享价 5.98 万元起

IT之家 10 月 27 日消息，2027 款吉利缤越超能版正式上市，共推出 3 款车型，售价 6.68—7.88 万元，限时先享价 5.98—7.18 万元，新车在智能座舱领域带来全面升级。
1.5D+5MT 超能 MT 版，指导价 6.68 万元，上市先享价 5.98 万元
1.5D+CVT 超能 CVT 版，指导价 7.38 万元，上市先享价 6.68 万元
1.5D+CVT 超能 Max 版，指导价 7.88 万元，上市先享价 7.18 万元
IT之家从官方介绍获悉，新车采用全新跃动流光外观，配备光瀑式前格栅、17 英寸星芒轮毂、驭风尾翼，提供波光蓝、星月银、远山灰、流云白车色，内饰提供暖阳橙、薄暮灰配色。
该车配备 8.8 英寸数字炫彩仪表、14.6 英寸高清中控大屏，搭载 Flyme Auto 2 智能座舱系统，支持无界空间、桌面超级自定义、智能语音交互、移动互联生态、手机 App 控制 + 蓝牙钥匙等功能。此外，该车搭载环抱式舒享座舱、舒享打孔皮质座椅、耀黑多功能中央扶手、宽敞后排乘坐空间。
动力方面，该车 1.5D 中置缸内直喷发动机 +CVT 自动变速器，WLTC 综合油耗 6.89L/100km。