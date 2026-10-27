高盛：AI 重塑市场定价，半导体板块影响力超过油价

IT之家 10 月 27 日消息，据《商业内幕》今天报道，韩国股市近期大幅震荡，全球 AI 交易正影响投资者情绪。高盛表示，AI 已经成为金融市场的一股强大力量，半导体股票对各类资产价格走势的影响力已超过油价。

高盛研究显示，过去三周内，半导体板块的行情差异可以解释各类资产约 54% 的表现分化，而油价仅能解释 2%。投资者情绪与科技股的关联已经变得十分紧密，近年来这种关联还在不断加强。并且在近期，高盛衡量市场风险偏好的指标与大型科技股的相对表现几乎同步变化。

不过策略师指出，投资者情绪尚未跌至历史上通常会出现买入机会的水平。最新一轮市场波动发生在昨天，Anthropic 提交 IPO 申请后，市场对 AI 相关股票的热情被提振，纳指、标普 500 均上涨约 1%，英伟达股价上涨 2%，费城半导体指数上涨约 3%。

周二，这轮涨势蔓延至亚洲市场。韩国综合股价指数（IT之家注：KOSPI）盘中一度上涨 5%，三星电子股价一度上涨 6%，SK 海力士股价则上涨 8%。

值得注意的是，韩股市场尤其容易受到 AI 交易的影响，存储芯片股票约占 KOSPI 指数权重的一半。该基准指数较 6 月高点下跌约 40%，抹去了今年以来部分涨幅。此前，该指数今年一度上涨超过一倍。