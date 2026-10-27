抖音近一个月处置色情低俗内容 39.3 万条，11.5 万个账号被梯度处置

IT之家 10 月 27 日消息，抖音今日发布关于深入治理「色情低俗」内容的公告，近一个月，平台处置色情低俗内容 39.3 万条，11.5 万个账号被采取清除违规增长粉丝、取消营利权限、禁止发布视频、禁言、封禁等梯度处置措施。

公告称，为营造清朗网络空间，抖音持续深入开展色情低俗等不良内容治理。与此同时，相关违规行为也呈现出组织化、隐蔽化等新特征，部分账号通过多账号串联导流、隐蔽展示二维码、使用方言黑话暗语等方式，传播色情低俗内容或实施站外导流，试图规避平台审核。对此，平台始终保持高压治理态势，持续排查、处置各类违规行为，涉嫌违法犯罪的行为，依法固定证据并上报主管部门。

IT之家附抖音官方公布案例如下：

典型案例一：多账号串联为境外色情 App 导流，7 名涉案人员被抓获。

平台在治理中发现，一批账号通过在评论区提及其他账号的方式进行导流，被提及账号隐蔽夹带二维码，为境外非法 App 导流，平台已处置相关内容，并排查关联账号，固定相关证据后报送主管部门。经有关部门侦查，该团伙通过境外平台获取色情推广资源，并按扫码量结算收益，最终 7 名涉案人员被抓获。

典型案例二：利用“线下邀约”等名义传播性暗示信息，7793 条违规内容被处置。

“8**5”“P**5”“6**2”等账号多次以“线下邀约”等名义发布视频，隐蔽传播性暗示信息吸粉引流；平台对同类问题挖掘巡查，发现部分用户在“找搭子”“找地陪”等内容的评论区，利用“黑话”发布低俗导流信息。近一个月，处置此类违规内容 7793 条，并根据违规情节及严重程度，对相关账号采取禁止发布视频、取消营利权限、禁言等梯度处置措施。

典型案例三：利用生僻方言传播低俗黑话暗语，1047 条内容被处置。

“a**6”“M**i”等账号发布聚焦女性胸部、臀部、大腿类内容，并利用生僻方言传播低俗内容，展示不良交友信息，试图规避平台监管，不当博取流量。平台已处置相关内容 1047 条，并根据违规情节及严重程度，对相关账号采取禁止发布视频、禁言等梯度处置措施。