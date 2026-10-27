三星因限制 Galaxy S21、S22 游戏性能被罚 201.14 亿韩元，已提起上诉

IT之家 10 月 27 日消息，三星电子一直强调 Galaxy 智能手机和其他设备拥有出色的游戏性能，并称之为“终极移动游戏体验”，但却隐瞒了在运行高画质游戏时将峰值性能限制到 30% 以下的事实。

韩国公平交易委员会（以下简称“公平委”）今日宣布，三星电子在宣传 Galaxy S21、S22 系列及 Galaxy Tab S8 系列的游戏性能时，未向消费者充分告知其性能限制，认定相关广告违反《表示广告法》，并决定责令三星整改、处以 201.14 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 1.02 亿元人民币）的罚款。

随后，三星电子表示不服公平委针对 Galaxy 游戏优化服务（GOS）相关广告作出的处罚决定，并已就此提起行政诉讼。

根据调查，在 Galaxy S22 系列上运行《绝地求生：未来之役》时，CPU 最高频率从 2.99GHz 限制到 0.94GHz，GPU 也从 818MHz 限制到 220MHz。这分别相当于其原始频率的 31.4% 和 26.9%，实际性能下降超 70%。

调查发现，三星 Galaxy S21 系列有 82 款游戏的性能受限，S22 系列有 47 款游戏受限，Tab S8 系列有 8 款游戏受限。

公平委认定，这些性能限制可能导致游戏过程中出现卡顿或画质降级。事实上，消费者已就游戏过程中出现的显示延迟和降分辨率问题提出投诉。

问题不在于三星施加了性能限制，而在于三星电子未能向消费者如实披露这些“性能限制”。

公平委表示，三星电子在强调游戏性能是产品主要卖点的同时，却隐瞒了有关实际性能遭限制的关键信息，从而妨碍了消费者的理性购买决策。

三星电子对此表示，GOS 是为了降低设备发热、帮助用户长时间稳定运行游戏而设计的优化功能，不能简单视为故意降低设备性能。

三星方面称，在韩国及海外相关诉讼均已结束、参与诉讼的消费者也已撤回向公平委提出的举报后，公平委仍作出这一决定，令人难以理解。

公平委表示，考虑到三星电子为主动纠正而做出的努力（三星电子在 2022 年 3 月引起争议后立即采取了自愿纠正措施），大幅降低了罚款金额。最初，调查官将该行为视为“严重违规行为”，提出了应处以约 660 亿韩元（现汇率约合 3.33 亿元人民币）罚款的意见。但在全体会议的审议过程中，该违规行为被认定为“较轻”，并按约 0.5% 的标准罚款率计算，因此减少到了约 201 亿韩元。

据介绍，GOS 是一款在运行游戏时，通过调节应用处理器（AP）等硬件的运行参数，管理设备发热和功耗的软件。

三星解释称，此次引发争议的按游戏设置，旨在限制部分高发热游戏中 AP 时钟频率瞬间升高，从而控制温度并维持稳定的游戏帧率。相关设置会根据游戏更新和消费者反馈进行调整。2022 年 3 月，三星通过软件更新允许用户选择游戏性能模式。

三星还主张，仅凭 AP 的最大时钟频率，无法准确判断设备的实际游戏性能。该公司指出，公平委虽然列出了相关时钟频率限制值，但没有说明这些限制对每秒帧数（FPS）等实际游戏体验造成了多大影响。三星提交的实验资料则显示，启用 GOS 后，设备的帧率稳定性和温度表现更好。

公平委认为，三星在宣传相关设备的游戏性能时，强调了产品的性能优势，却没有充分披露运行部分高配置游戏时 CPU、GPU 等硬件最大运行速度会受到限制的情况。公平委调查还涉及相关设置对游戏运行表现的实际影响。

这场争议始于 2022 年 Galaxy S22 系列上市前后。此后，韩国、美国和以色列均出现与 GOS 相关的消费者诉讼。韩国电视朝鲜此前报道称，相关民事诉讼共 8 起，均已结束，且没有法院判决认定三星电子须承担损害赔偿责任。不过，公平委表示，民事诉讼的处理结果与相关广告是否违反《表示广告法》属于不同问题，因此不会因民事诉讼结束或消费者撤回举报而自动终止调查。