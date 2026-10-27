Rokid Glasses 2 智能眼镜发布：双芯架构、行业首发视频超夜算法，3699 元起

IT之家 10 月 27 日现场消息，Rokid Glasses 2 智能眼镜今日正式发布，售价 3699 元起，国补到手价 3199 元起。

Rokid Glasses 2 采用全新方圆框设计，可选两款配色；镜腿相比上一代进行了升级，采用柔性镜腿设计，打开角度比上一代大 22%，宣称不夹头、不压耳。

Rokid Glasses 2 的鼻托部分也迎来升级，更加亲肤、舒适，宣称触感轻柔不留痕。

Rokid Glasses 2 的镜片宣称可媲美顶级光学镜片，反射率相比上一代降低 70%、彩虹纹相比上一代降低 60%。

Rokid Glasses 2 支持添加磁吸近视镜架，近视人群也能佩戴。

音质方面，Rokid Glasses 2 采用贯穿式 mic 防风噪结构设计，配备 4 全向 mic + 骨传导 mic；全新 AAC 扬声器单元，支持杜比音效。

续航方面，Rokid Glasses 2 配备 263mAh 电池，续航比上一代提升 25%；乐奇充电胶囊 2 代则可为眼镜充电 6 次，售价 599 元。

Rokid Glasses 2 支持 IPX4 防水，用户还可加购 Rokid Care 服务（199 元 / 年、299 元 / 两年）。

Rokid Glasses 2 搭载多项 AI 功能，支持 AI 会议纪要、AI 通话翻译、AI 记忆回溯，还可为视障人群提供无障碍提醒服务。

性能方面，Rokid Glasses 2 搭载恒玄 BES2800BP 芯片 + 第一代骁龙 AR1 平台，双芯架构兼顾性能与功耗。

Rokid 官方单独介绍了 Rokid Glasses 2 的拍照功能，搭载 1200 万像素摄像头，快门速度提升 1 倍，宣传语为“旗舰级影像首次进入第一视角”。

该眼睛还支持多项 AI 拍照功能，行业首发视频超夜算法，支持 4K 30 帧、2K 60 帧、720P 120 帧拍摄。

软件生态方面，Rokid Glasses 2 与腾讯 WorkBuddy 合作，推出首个 AI 眼镜办公智能体；与阿里 Qoder 合作支持小 Q 智能体。

Rokid 宣布行业首创桌面智能体 AI 眼镜连接器，支持 Hermes、Codex、OpenCode、OpenClaw、Qoder、WorkBuddy 等主流桌面智能体工具。

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