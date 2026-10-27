厚度不到 1mm、手机压电风扇有望商用，南芯科技发布驱动芯片 SC3606

IT之家 10 月 27 日消息，南芯科技今日发布压电风扇驱动芯片 SC3606，为压电风扇在空间受限、功耗敏感场景中的规模化落地提供驱动支撑。

SC3606 支持 2.1V-5.5V 宽输入电压，最大输出 46Vpp，集成全域扫频与实时频率跟踪算法，可在 15kHz-40kHz 区间内自主锁定最优谐振点。配合此前南芯推出的压电微泵液冷驱动芯片 SC3601，可为客户提供多样化、一站式的系统级解决方案。

南芯科技表示，在所有主动散热路线中，压电风扇被认为是适配轻薄终端的最优解之一。它没有电机、轴承、转轴和机械摩擦，只有一片在超声频段振动的薄膜，可实现 1mm 以内的厚度、30dB 级别的噪声性能、百毫瓦级的功耗、和亚毫秒级的响应速度。

然而，压电执行器不会自己找谐振点，也不会自己调节功耗，需要一颗能输出高压、精准锁定谐振点、且足够省电的驱动芯片，才能走向规模商用。

SC3606 是南芯专为压电风扇开发的驱动芯片，采用 2.3mm*2.75mm*0.5mm FCQFN 22L 超小封装，支持 2.1V-5.5V 宽输入电压，可直接挂在电池供电轨；最大输出摆幅达 46Vpp (±23V)，覆盖 2kHz-40kHz 输出频率范围，同时支持正弦波与方波两种驱动波形。

芯片内部集成电荷泵与能量回收架构，配合 I2C 数字前端，可直接对接主流旗舰 SoC 与 PMIC。此外，SC3606 具备最优工作点识别、扫频与实时频率跟踪能力，支持低延迟启动，并集成 OVP、OTP、UVLO、SCP 等完备保护机制，确保系统稳定可靠运行。

南芯科技介绍称，SC3606 具备以下六大核心技术优势：

全域扫频 + 实时频率跟踪，自动锁定最优工作点。 压电风扇是典型的谐振型负载，谐振点会随器件个体差异、装配应力、温度变化和长期老化持续漂移。南芯在自适应追频与压电风扇最优工作频率点追踪领域拥有多项专利。SC3606 集成全域扫描与分段逼近扫频两种搜索方式，配合实时频率跟踪算法，可在 15kHz-40kHz 区间内自主搜索最优工作点。整机厂无需为每批压电风扇做产线标定，也不必为温度变化写补偿策略。

宽压输入，直接适配电池电压。 SC3606 具备 2.1V-5.5V 的超宽工作范围，可直接挂在电池供电轨，无需额外 LDO 或前级 DC-DC，并适配硅负极电池越来越低的供电电压。

高压摆幅，小体积推出大风量。 SC3606 内部集成双向 Buck-Boost 电路，用一颗芯片将电池电压抬升至最高 46Vpp (±23V) 的输出摆幅，精简外围 BOM 及紧凑封装，在极小的 PCB 占用下提供充足驱动能力。

支持正弦波与方波输出。 传统方波驱动谐波丰富，会激发压电振子的杂散振动模式，产生可闻“啸叫”；SC3606 支持波形纯净、谐波含量低的正弦波驱动，让执行器只在目标模态上振动，有效减少噪声。

能量回收架构，把无功电流还给电池。 压电振子本质上是一个大电容，每个周期都在反复充放电。SC3606 采用能量回收架构，将容性负载的储能回收到电源轨，显著优化系统功耗。

低延迟启动。SC3606 集成的 I2C 数字前端支持 1.2V IO 电平，可直接对接主流旗舰 SoC 与 PMIC。系统温控策略可随时唤醒 SC3606 并快速起振，实现智能调度。

南芯科技表示，SC3606 的推出，标志着南芯科技在主动散热驱动领域完成关键布局，为压电风冷从概念走向规模商用提供了核心驱动支撑。

据IT之家今年 1 月报道，在 CES 2026 大会上，传音旗下 Infinix 展示了 NOTE 60 系列手机，首发搭载 HydroFlow 液体冷却系统，配备静音振动压电风扇和随光线变色的背部面板。压电风扇使用非常薄的振动片来移除热量，仅厚 0.1 毫米，是人头发厚度的一半，每秒脉冲 25000 次。这种无叶片的固态系统产生高压气流，其控温效果比旋转叶片好 10 倍，可以在长时间玩游戏或执行重型 AI 任务时保持手机凉爽。