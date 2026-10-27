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ATK 宝可梦联名耿鬼款外设开启线上预售，键鼠垫套装到手价 829 元

2026/10/27 16:43:16 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 27 日消息，外设制造商 ATK 今日启动了其宝可梦联名外设耿鬼款的线上预售。此次的联名键鼠均拥有专属装饰，其中键盘为键帽、金属铭牌、背板“三位一体”主题设计。

IT之家了解到，耿鬼款联名 RS8 Air 磁轴键盘到手价 429 元、联名烈空 ZERO+ 鼠标到手价  369 元、联名鼠标垫则是 69 元，包括键盘、鼠标、鼠标垫的套装到手价则是 829 元

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新品 RS8 Air 磁轴键盘采用 80% (TKL 配列)，内部为 5 层填充搭配铝质定位板的硬 Gasket 结构，支持 8kHz 轮询率、32kHz 全键扫描率、256kHz 单键扫描率，全链路响应延迟 0.28ms、传输延迟 0.08ms。耿鬼款搭载冰刃轴，搭配 PC + PBT 双拼键帽。

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烈空 ZERO+ 鼠标采用 120.1 × 63.2 × 38.1 (mm) 的 44g 中小手模具，配备 Nordic nRF54L15 主控、PAW3955 光学传感器，搭配主键定制光学微动和滚轮 TTC 金轮编码器，内置 200hr 续航 300mAh 电池，按键延迟 0.181mm。

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联名鼠标垫三维 490×420×4 (mm)，上层为细面编织布，下层为 PU 底棉，整体手感中性偏滑。

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关键词：宝可梦ATK

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