金山办公 2026 年第三季度经调整归母净利润为 5.39 亿元，同比 8.44%

IT之家 10 月 27 日消息，金山办公今日发布 2026 年第三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：17.66 亿元，同比增长 16.11%

归母净利润 ：1.19 亿元，同比下降 72.3%

扣非净利润 ：1.14 亿元，同比下降 72.85%

经营现金流 ：4.67 亿元，同比下降 13.23%

加权平均净资产收益率 ：0.93%

基本每股收益 ：0.25 元，同比下降 73.12%

稀释每股收益：0.25 元，同比下降 73.12%

AI 解读 本次财报 Q3 单季营收 17.66 亿元、前三季度累计营收 50.8 亿元，基本符合市场对公司 AI 商业化加速下的营收增长预期，但 Q3 单季归母净利 1.19 亿元同比大幅承压，整体盈利端受投资收益波动影响超市场预期。 公司主营业务与本季业绩亮点 公司是国内领先的办公软件和服务提供商，核心产品为 WPS Office 办公软件及服务，业务布局分为 WPS 个人业务、WPS 365 企业业务、WPS 软件（政企信创）三大板块，持续深化「AI、协作、国际化」核心战略。 Q3 单季业绩 ：实现营业收入 17.66 亿元，同比增长 16.11% ；归母净利润 1.19 亿元，同比下滑 72.3%；扣非归母净利润 1.14 亿元，同比下滑 72.85% 。净利润同比大幅下滑主要系报告期内联营、合营企业投资收益降低所致， 经调整的归母净利润为 5.39 亿元，同比 8.44% ，主营盈利质量保持稳健。

前三季度累计业绩 ：实现营业收入 50.8 亿元，同比 21.57% ；归母净利润 26.37 亿元，同比 123.77% ；扣非归母净利润 26.02 亿元，同比 126.48% ，累计盈利大幅增长主要得益于本年对联营、合营企业投资收益增加。

分业务亮点：WPS 个人业务 Q3 实现收入 10.5 亿元，同比增长 16.78% ，AI 原生办公产品「灵犀」落地带动付费转化率与客单价同步提升；WPS 365 业务 Q3 实现收入 2.7 亿元，同比增长 33.83% ，企业级 AI 产品 WPS Comate 获权威能力认证，央国企与民企客户拓展持续提速；WPS 软件业务 Q3 实现收入 4.14 亿元，同比增长 5.78% ，政务 AI 产品迭代支撑信创市场稳步增长。 财务健康度与运营质量 Q3 单季经营活动现金流净额 4.67 亿元，同比下滑 13.23% ；前三季度累计经营现金流净额 11.1 亿元，同比下滑 13.07%。

截至报告期末，公司总资产 204.98 亿元，较上年末增长 12.9% ；归属于上市公司股东的所有者权益 151.47 亿元，较上年末增长 17.84%。

前三季度研发投入合计 17.71 亿元，占营收比例 34.87% ，持续高强度投入保障 AI 产品迭代竞争力。 用户与商业化进展 截至 2026 年 9 月 30 日，WPS Office 全球月度活跃设备数达 6.78 亿，同比增长 1.32%；其中 PC 版月活设备数 3.41 亿，同比增长 7.83%，移动版月活设备数 3.37 亿，受全球智能手机出货量下滑影响同比减少 4.50%。AI 功能的持续完善有效带动个人用户付费转化，PC 端月活稳健增长成为商业化核心基本盘。 估值与投资价值 当前市场一致预期公司 2026 年全年归母净利润约 32.46 亿元，对应 2026 年动态市盈率约 23 倍，相较于公司历史估值中枢已明显回落。公司核心投资逻辑在于 AI 办公产品商业化持续落地、WPS 365 企业级业务高速增长、信创政企市场稳固，短期单季盈利受投资收益波动扰动不改变长期成长逻辑。

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