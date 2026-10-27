2027 款零跑 B10/B01 车型 OTA 更新：支持华为 HiCar4.0 手机互联、腾讯云游戏等

IT之家 10 月 27 日消息，2027 款零跑 B10/B01 车型推送 OTA 更新，带来 8 项功能新增 +10 项体验深度优化，覆盖手机互联、离线提醒、腾讯云游戏等。B01 版本号为 4.2762.020，B10 为 4.2700.020。
IT之家整理新增内容如下：
新增 HiCar4.0 (舒享版、悦享版、激光雷达版)：车辆系统增加支持华为 HiCar4.0 手机互联，用车更便捷。
新增 360 影像后视镜调节入口 (舒享版、悦享版、激光雷达版)：360 全景影像界面新增后视镜调节快捷按键，无需退出全景页面即可调节左右后视镜角度。
新增汽水音乐应用 (舒享版、悦享版、激光雷达版)：应用商店新增上架汽水音乐应用。
新增腾讯云游戏应用 (舒享版、悦享版、激光雷达版)：应用商店现已上线腾讯云游戏，支持触控和手柄操作，车内休息时又多一种娱乐选择。
新增语音实时改口 (舒享版、悦享版、激光雷达版)：导航、媒体搜索指令支持实时纠错、补充与改口，语音操作更高效省心。
新增声纹守护 (舒享版、悦享版、激光雷达版) ：开启声纹守护后，只有已录入声纹用户的语音指令才会被执行，有效避免未授权或意外触发的语音操作，保障用车安全。
新增车辆长期离线提醒 (舒享版、悦享版、激光雷达版)：当车辆长时间停放并处于离线状态，手机 App 自动推送提醒消息。
新增个人中心 (舒享版、悦享版、激光雷达版)：新增个人中心，支持多车主账号随心切换，后视镜、空调、主驾座椅、驾驶模式、音乐偏好等设置联动记忆，上车即还原你的专属用车习惯。