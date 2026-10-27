2027 款零跑 B10/B01 车型 OTA 更新：支持华为 HiCar4.0 手机互联、腾讯云游戏等

新增腾讯云游戏应用 (舒享版、悦享版、激光雷达版)：应用商店现已上线腾讯云游戏，支持触控和手柄操作，车内休息时又多一种娱乐选择。

新增声纹守护 (舒享版、悦享版、激光雷达版) ：开启声纹守护后，只有已录入声纹用户的语音指令才会被执行，有效避免未授权或意外触发的语音操作，保障用车安全。