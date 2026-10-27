3299 → 799 元享 25000Pa 超强吸力 +180° 超薄躺平：石头 A30 Max 智能洗地机新品 3 期免息

石头 A30 Max 智能洗地机官方定价 4299 元，今日按下方步骤下单，仅需 799 元即可入手：

下单前咨询客服备注，晒单再返至高 691 元（实付金额≥1480 元，返现 691 元；实付金额＜1480 元，返现金额 = 实付金额-799 元）。

点击下方卡片可享淘金币抵扣 180.98 元（如果淘金币不够的话在商品详情页有借币教程）；

88VIP 需先领 1500-180 元消费券，然后膨胀至 1800-220 元（非 88VIP 前往 领券中心 可领取不定额消费券，也可膨胀至类似的额度）；

天猫 石头智能洗地机 A30 Max 平躺 0 缠高温除菌吸拖一体 返现后 799 元 以旧换新后 1430.57 元 直达链接

* 如果淘金币不够，目前平台可借至高 300 元淘金币：

淘宝 App 点击右上角三个点“…” → 选择右下方淘金币 → 进入淘金币页面后。

点击淘金币页面左上方“xxx 金币数” → 去借币，即可借到 300 元淘金币（使用后如果无法偿还，淘金币账号将变为负数，不会扣除现金）。

本次天猫官旗支持 3 期免息 +7 天无理由退换，2 年整机质保。

1. 极限清洁能力，告别卫生死角

180° 躺平 + 超薄机身：机身可 180° 完全放倒，12.5cm 的超薄设计能轻松深入沙发、床底等低矮区域，解决传统洗地机进不去的痛点。

极致沿边清洁：机身设计可实现 < 1mm 的零距离贴边，墙边、角落的污垢也能一拖即净，告别手擦的麻烦。

超强吸力：25000Pa 的澎湃吸力，无论是地板缝隙里的灰尘，还是打翻的蛋液、零食碎屑等干湿混合垃圾，都能一次性吸净。