魏牌二代蓝山车型全球首秀：方盒子造型，五座 / 六座双版本，2.0T 插混

IT之家 10 月 27 日消息，长城魏牌二代蓝山今日迎来全球首秀。二代蓝山基于长城归元 S 平台打造，已在工信部完成申报，按计划于年内上市。

新车一改初代蓝山的流线型家用风格，转向方盒子硬派造型，搭载由 2.0T 发动机组成的 Hi-4 插电混动系统，同时提供五座与六座两个版本。

二代蓝山的尺寸根据座位布局有所区分。五座版长宽高为 5140×2050×1960mm，六座版车长增至 5300mm，宽度和高度保持不变，两个版本的轴距均为 3010mm。六座版多出的 160mm 车长主要用于第三排乘坐空间和后备厢容积。

其车顶配备激光雷达，车侧提供电动踏板，C 柱带有三条横幅装饰。魏牌官方将这款车定位为“智慧豪华方盒子 SUV”，并称其将搭载行业领先的辅助驾驶系统，但首秀期间未公布具体的芯片型号与算力数值。

外观是二代蓝山变化最显著的部分。车头采用直瀑式镀铬格栅，中央为可发光的 WEY 标识，两侧是圆形复古大灯。车尾配备外挂式备胎，备胎罩印有 WEY 字母，尾门为平开式，尾灯同样采用双圆形组合，与前灯形成呼应。这套设计语言与当前多数方盒子 SUV 的直线条、窄灯组风格拉开了距离。

动力方面，魏牌放弃了初代的 1.5T 混动，换装 2.0T 发动机，最大功率 182kW，匹配前 110kW、后 220kW 双电机和 4 挡混动专用变速箱。

电池容量方面，工信部申报信息显示提供 53.6kWh 和 64.7kWh 两个版本，WLTC 工况纯电续航分别为 220km 和 270km；53.6kWh 版本最高车速为 205km/h，64.7kWh 版本为 210km/h。底盘配备双腔空气悬架和后桥机械差速锁，空气悬架支持车身高度与悬架软硬调节。