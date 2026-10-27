微信 Windows / macOS PC 版 4.2.0 发布，修复一些已知问题

IT之家 10 月 27 日消息，微信今晚发布了 Windows 与 Mac 双平台的 4.2.0 正式版更新，官方更新依然为“修复一些已知问题”。当然，目前包括鸿蒙版在内的所有平台清一色都是“修复一些已知问题”。

根据此前曝光的内测信息，4.2.0 版本在基础聊天场景中做出了几项实质改动（不排除正式版撤回的可能）：

翻译功能从“整条消息右键翻译”升级为支持在文字消息中选中任意片段进行精准翻译，最小翻译单位由一条气泡缩小到用户实际选中的字句。

表情面板新增了剪刀石头布和骰子，补齐了手机端早已具备的互动玩法。

通话相关交互也配套调整：来电界面增加了轻量化悬浮提示，用户在使用其他应用时不再被全屏弹窗强制打断；通话过程中新增快捷消息入口，无需挂断即可发送文字或图片；视频通话的自画面小窗支持拖拽到屏幕任意角落。

有需要的用户可通过微信官网或客户端内的“检查更新”获取 4.2.0 版本，覆盖安装不会影响本地聊天记录。

IT之家附官网下载地址：

微信 4.2.0 for Mac：下载最新版本

微信 4.2.0 for Windows：下载最新版本

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