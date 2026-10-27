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小米 REDMI 首款耳夹式耳机 Clip Neo 开售：单耳 5.3g 重，国补价 359.15 元

2026/10/27 19:34:35 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream風見暉一华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 10 月 27 日消息，小米 REDMI 品牌首款耳夹式耳机 Clip Neo 现已开售，定价为 399 元，叠加国补后 359.15 元，京东补贴后 339.15 元。

REDMI Clip Neo 采用跑道形 C 桥与同色系一体化设计，搭配立式充电盒以及云隙光灯效 2.0，提供零度黑、珍珠白两种配色。

佩戴方面，其单耳仅重 5.3g，采用仿生曲面设计与水滴发声球，结合 3.4mm 黄金夹持间距温柔贴合耳廓；C 桥内部搭载 0.6mm 高弹力记忆钛丝，通过 25000 次弯折测试，外部包覆亲肤液态硅胶，柔软舒适且不易过敏；耳机取出即用，不区分左右耳，并支持佩戴检测，取下自动暂停、戴上继续聆听。

音质部分，耳机内置 12mm 超大尺寸双磁动圈单元，采用双 N52 铷磁铁，相较单磁路动圈磁通量提升 20%、最大振幅提升 25%、整体响度提升 40%，并使用旗舰同款类金刚石镀膜，瞬态响应更快、失真更低；配合低音增强算法动态补偿低频增益，同时内置 4 组 EQ 音效并支持 10 段自定义 EQ 调节，适配不同听音偏好。

通话与续航方面，耳机采用双 MIC 定向传音结构，出音孔正对耳道并搭配后泄压孔设计抑制漏音，配合动态 AI 降噪算法提升通话人声清晰度；续航上耳机单次可播放 7 小时，搭配充电盒总续航可达 32 小时。

其他方面，这款耳机支持小米澎湃智联，可双设备同时连接、支持听力健康监测与智能查找；配备多功能实体按键，长按可一键唤醒超级小爱，实现智能问答连续对话、小爱陪伴模式以及语音控家控车，按键支持单击、双击、三击、长按自定义，同时兼容苹果手机生态。

小米澎湃智联功能

此外，REDMI 还联合运动潮流品牌 CryingCenter 推出限定联名礼盒套装，包含零度黑版 Clip Neo 耳机、潮流耳机包、潮流贴纸与定制礼盒，售价 449 元，国补后 381.65 元。

REDMI × CryingCenter 联名礼盒

IT之家附详细参数如下：

REDMI Clip Neo 基本参数REDMI Clip Neo 连接参数与包装清单

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关键词：REDMI Clip Neo

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