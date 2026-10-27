深蓝 S09 车型 OTA V5.4 版本上线：首批搭载华为乾崑 ADS Max V5.0.2

IT之家 10 月 27 日消息，深蓝汽车今日宣布，深蓝 S09 OTA V5.4 版本重磅上线，首批搭载华为乾崑 ADS Max V5.0.2 车型，带来 4 大维度进化、20+ 项功能新增。

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深蓝 S09 是深蓝汽车的旗舰大型六座 SUV，于 2025 年 5 月 22 日深蓝汽车品牌之夜上正式上市并开启交付，官方指导价 23.99 万至 30.99 万元，是深蓝“智领 2030”战略下的首款车型。该车车身尺寸为 5205/1996/1800mm，轴距 3105mm，采用 2+2+2 六座布局。

深蓝 S09 全系搭载华为乾崑智驾系统，并按配置分为基础版 ADS SE 与高阶版 ADS Max 两档。其中 ADS Max 版配备 1 颗 192 线激光雷达（探测距离约 250 米）、3 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达以及多颗高感知摄像头，感知硬件较 ADS SE 版更为丰富。