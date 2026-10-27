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文远知行启动全球保险合作计划，为 L4 级自动驾驶护航

2026/10/27 20:22:06 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 27 日消息，自动驾驶科技公司文远知行今日宣布启动全球保险合作计划，新加坡安联保险（Allianz Insurance Singapore）及平安产险成为首批合作伙伴。

IT之家从官方介绍获悉，全球保险合作计划覆盖文远知行中国、东南亚和中东的现有业务，并支持即将在欧洲等更多市场推出的服务。依托合作伙伴在国际及中国市场的保险专业优势，各方将根据当地监管要求和运营需求，共同开发覆盖 L4 级自动驾驶车辆运营全生命周期的定制化保险方案，涵盖机动车责任险、商业综合责任险及产品责任险，以及隐私和网络安全风险保障。

▲ 图源文远知行

安联保险是新加坡第三大车险公司，也是新加坡首家承保纯无人驾驶车辆的保险公司。之后，安联保险将承保范围拓展至 Robotaxi，支持文远知行携手 Grab 在榜鹅推出的 Ai.R 自动驾驶接驳服务。

平安产险是中国第二大财产保险公司。文远知行携手平安产险，共同开发符合中国及中东市场监管要求的 Robotaxi 保险方案，为北京、广州、阿布扎比和迪拜四个城市的纯无人商业化运营提供保障，覆盖自有平台「文远出行」及 Uber、TXAI 等第三方平台上提供的 Robotaxi 出行服务。

据文远知行官方透露，目前，该公司的自动驾驶业务已覆盖 13 个国家、60 多座城市，拥有全球规模最大的自动驾驶车队之一，L4 级自动驾驶车辆总数约 3,600 辆，其中 Robotaxi 超过 1,800 辆。

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关键词：文远知行安联保险平安产险L4 级自动驾驶

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