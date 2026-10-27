《三角洲行动》协助警方破获游戏史最大 DMA 外挂案，涉案金额超 2000 万

IT之家 10 月 27 日消息，《三角洲行动》官方今日宣布，在《三角洲行动》安全团队协助下，广东警方成功侦破“Foah”特大 DMA 外挂案，累计抓获犯罪嫌疑人 16 名，涉案金额超过 2000 万元。核心外挂作者、销售总代理均被抓获，多个分代理发卡平台、外挂陪玩工作室已被捣毁。目前，案件正在审查起诉。

IT之家从官方公告获悉，2025 年下半年，一款名为“Foah”外挂线索出现在《三角洲行动》安全团队的视野内，团队迅速行动部署线上打击、处罚作弊账号，并收集资料和信息，积极配合警方推进侦办，追溯源头线索。

同年 10 月，多个销售外挂、使用外挂牟利的嫌犯被捕。一个数千人的 DMA 外挂频道听闻风声，宣布解散，并试图换皮继续非法经营转移视线。但新群很快关停，管理员留下一句：“换壳失败了”。同年 11 月，该外挂核心嫌犯发出最后公告 ——“由于某些不可抗力，FO 将永远不会回归。”

主要嫌疑人具备反侦察意识，通过境外软件联络，并通过虚拟货币结算。但警方持续深挖，逐步厘清外挂陪玩工作室、发卡平台、分代理、总代理、幕后作者五个层级的关系网，并锁定了核心作者和多个嫌疑人。

信息确认后，广东警方在山东、河南、江西等地展开收网行动，至今年 5 月，陆续抓捕了包括：外挂原作者、总代理、分代理、工作室牟利等 16 名嫌疑人，全案涉案金额超 2000 万元。至此，游戏史上最大涉案金额的 DMA 外挂，正式终结，案件进入审理和判决。