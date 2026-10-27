京东 1 号会员店 10 月 28 日起调整会员权益：尊享卡返 2% 赠金，每月权益需消费解锁

IT之家 10 月 27 日消息，京东旗下 1 号会员店宣布将于 10 月 28 日起调整会员权益体系。

根据官方公告，此次调整的核心变化是购物返利从“满 200 元返券”改为按订单金额比例返还“赠金”，尊享卡会员返 2%、普通卡会员返 1%，每月赠金上限分别为 500 元和 200 元。1 元赠金可抵扣 1 元人民币，特殊商品不参与返金也不支持赠金抵扣。

新老用户按续费渠道和时效分流。10 月 28 日前已开通、且未在 1 号会员店 App 内续费的老用户，会籍期内继续享受原满 200 返券权益；会籍过期 30 天内在 App 内续费的，可在旧权益与新返金权益之间二选一；过期超过 30 天再续费，或 10 月 28 日后新购卡的用户，适用新规则。通过京东 PLUS 等其他渠道续费的，权益以卡面及商品详情页宣传为准。

另外，1 号店“每月尊享权益”的规则也一并改写。新规下，权益从“满 49 元消费后兑换鸡蛋或牛奶”变为每月在 10 元无门槛补贴金、2 张 6 元运费券或其他商品中任选其一，每月可领取 1 次。首月免消费门槛，此后在当前会籍期内累计实付每满 19 元，解锁一次领取资格。公告同时注明，新权益自 10 月 28 日后逐步开放，暂未看到的用户需等待推送。

健康与生活类权益同步扩充。尊享会员新增 2 次在线问诊、1 次陪诊和 1 次绿通挂号；车险、养车、家政保洁、家电清洗等场景提供专属折扣。这两类权益计划于 10 月 28 日起陆续上线，具体以会员中心展示为准。

实际上，2026 年以来，1 号会员店已多次改动会员规则：此前“每月尊享权益”的领取门槛从自付 6 元运费即可单领鸡蛋，逐步变为需单笔订单实付满 49 元。

IT之家注：1 号会员店前身为 1 号店，2020 年由京东转型为付费会员制精选超市，主打线上会员店模式，依托京东供应链和物流履约，核心城市多数商品可实现半日达或次日达。尊享年卡官方定价 198 元，普通年卡 99 元。

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