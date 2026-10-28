希捷 2027 财年第一财季归母净利润 17.61 亿美元，同比增长 220.77%

IT之家 10 月 28 日消息，希捷今日发布 2027 财年（2026年7月4日～2027年7月2日）第一财季（2026年7月3日～2026年10月2日）报告：

AI 解读

本次希捷科技2027财年第一财季营收、GAAP及non-GAAP每股收益均超出华尔街机构一致预期，为连续第九个季度盈利超市场预期。

公司与业绩亮点

希捷科技是全球大容量机械硬盘（HDD）龙头企业，核心产品面向超大规模云服务商、企业级存储及消费级市场，深度受益于AI数据爆发带来的高容量近线硬盘需求。本季度为公司创纪录盈利季度：

营收规模同比大幅增长 ，本期实现营业收入42.33 亿美元（现汇率约合 282.92 亿元人民币），对应GAAP毛利润24.27 亿美元（现汇率约合 162.21 亿元人民币），GAAP毛利率57.3%；non-GAAP口径下毛利润达24.47 亿美元（现汇率约合 163.55 亿元人民币），毛利率57.8%，较去年同期GAAP毛利率39.4%大幅提升，体现高容量硬盘产品结构升级、长期定价协议（LTA）带来的盈利能力跃升。

盈利水平创历史同期新高 ，GAAP归母净利润达17.61 亿美元（现汇率约合 117.7 亿元人民币），non-GAAP归母净利润达17.81 亿美元（现汇率约合 119.04 亿元人民币）；GAAP基本每股收益7.72 美元（现汇率约合 51.6 元人民币）、稀释每股收益7.59 美元（现汇率约合 50.73 元人民币），non-GAAP稀释每股收益7.68美元，较去年同期GAAP稀释EPS 2.43美元实现跨越式增长。

现金流表现为历史同期最佳 ，经营活动现金流净额16.9 亿美元（现汇率约合 112.96 亿元人民币），自由现金流14.79 亿美元（现汇率约合 98.85 亿元人民币），为公司有史以来9月季度最高自由现金流水平。

资产负债表持续优化，股东回报力度提升，季度内偿还约12 亿美元（现汇率约合 80.21 亿元人民币）的有息债务，季末总债务降至24亿美元；通过分红和股票回购合计向股东返还5.68 亿美元（现汇率约合 37.96 亿元人民币），季度现金股息提升约3%至每股0.76美元；季末现金及等价物约13亿美元，期后再偿还7.5亿美元债务，总债务进一步降至16亿美元。

未来业绩展望

公司给出2027财年第二财季业绩指引：营收预期为48 亿美元（现汇率约合 320.82 亿元人民币），上下浮动1亿美元；non-GAAP稀释每股收益预期为9.2 美元（现汇率约合 61.49 元人民币），上下浮动0.2美元，该指引对应营收环比约13%增长、盈利水平继续抬升，反映公司对近线硬盘需求景气度持续向好的判断。

投资价值与估值

当前公司HAMR技术路线进展顺利，Mozaic系列产品产能爬坡顺利，长期云客户需求能见度较高，叠加高自由现金流、持续去杠杆及稳定的股东回报，基本面处于上行周期；但当前市场估值已较高，需警惕AI资本开支节奏波动、硬盘行业供需变化带来的业绩不及预期风险。