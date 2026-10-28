苹果公开 tvOS 27.2 更新日志：用户可用 iPhone 定位 Siri Remote 遥控器

IT之家 10 月 28 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 28 日）发布博文，报道称苹果公司最新公开了 tvOS 27.2 正式版更新日志内容，重点提升 Home 使用体验，增强屏保个性化等。

IT之家附上苹果官方更新日志内容如下：

本次更新带来了使用 FaceTime 保持联系、个性化屏幕保护程序以及使用“查找”功能定位 Siri Remote 的新方式，同时还修复了 Apple TV 4K 的错误并进行了安全更新。

FaceTime

FaceTime 连接功能让您可以直接通过 Apple TV 加入通话，更加便捷。

手语翻译和字幕支持功能可让您在通话中添加第三方服务。

屏幕保护程序

无需与 Apple TV 共享您的整个图库，照片个性化功能支持用户使用 iPhone 选择特定照片作为屏幕保护程序。

在 Apple TV 循环播放不同类别的屏幕保护程序时，随机播放选项可让用户享受不同的屏幕保护程序。

Find My

“查找”功能可让您使用 iPhone 定位 Siri Remote（第二代）以及后续版本。