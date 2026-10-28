Pocketpair：我们很乐意探讨让《幻兽帕鲁》登陆任天堂 Switch 2

IT之家 10 月 28 日消息，当地时间 27 日，据外媒 VGC 报道，《幻兽帕鲁》开发商 Pocketpair CEO 沟部拓郎表示，非常希望未来能将游戏移植到任天堂 Switch 2。

2024 年 6 月，在《幻兽帕鲁》正式版推出前，沟部拓郎曾认为，初代 Switch 的硬件性能不足，游戏很难移植过去。

2025 年 3 月，Pocketpair 公关总监约翰 · 巴克利接受 IGN 采访时也指出，《幻兽帕鲁》对硬件配置要求较高，无法在初代 Switch 上运行。如果 Switch 2 性能足够强劲，那么移植新主机绝对值得考虑。当时，Switch 2 的具体配置还未公布。

VGC 近日采访沟部拓郎时，询问 Pocketpair 是否认真考虑过推出《幻兽帕鲁》Switch 2 版。沟部拓郎回答说：“当然。首先，我想说，我们认为 Switch 2 是一款非常出色的游戏平台，不仅对全球游戏市场而言如此，对日本及日本游戏产业来说也是这样的。它非常了不起。如果未来有机会讨论或考虑以某种方式让《幻兽帕鲁》登陆 Switch 平台，我们非常乐意进行这样的交流。”

不过，即使有意推出 Switch 2 版《幻兽帕鲁》，Pocketpair 也很可能需要先处理与任天堂之间的纠纷。据IT之家了解，任天堂于 2024 年 9 月对 Pocketpair 提起专利侵权诉讼。此后，Pocketpair 通过更新删除了部分争议玩法，包括投掷帕鲁球召唤帕鲁、利用帕鲁滑翔等。2025 年 11 月，任天堂修改诉讼请求，将重点放在游戏的旧版本上。

尽管诉讼范围有所缩小，案件仍未结案。东京地方法院定于 11 月 9 日公布初步意见。