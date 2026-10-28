甲骨文扩大与英伟达的芯片供应合作，同时引入谷歌 TPU 和 Cerebras 芯片

IT之家 10 月 28 日消息，甲骨文（Oracle）当地时间周二表示，将扩大与英伟达（Nvidia）的云端 AI 芯片合作，同时进一步推进供应多元化，引入英伟达竞争对手的产品，包括谷歌母公司 Alphabet 旗下的谷歌以及 Cerebras Systems 的芯片。

甲骨文和英伟达表示，甲骨文将大规模部署英伟达最新一代 Vera Rubin AI 服务器，相关部署规模将达到“数吉瓦级”。双方没有披露这笔交易的具体金额。不过，英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）此前曾表示，Vera Rubin 系统每吉瓦部署规模可为英伟达带来最高 400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,673.5 亿元人民币）的收入。

甲骨文也在推动供应多元化。该公司表示，即使是基于英伟达芯片的系统，也将放弃使用英伟达的部分网络芯片，转而采用甲骨文自主研发的 Acceleron 网络芯片。

此外，甲骨文还宣布，将首次向客户提供谷歌的张量处理单元（TPU）芯片。甲骨文将成为谷歌以外首家提供谷歌 TPU 的超大规模云服务商，双方表示，该服务预计于 2027 年推出，并在多年内逐步扩大规模，支持大模型训练、推理及智能体应用。谷歌第八代 TPU 包括面向训练的 TPU 8t 和面向推理的 TPU 8i。

甲骨文云基础设施部门总裁马赫什 · 蒂亚加拉詹（Mahesh Thiagarajan）在声明中表示：“不同的 AI 工作负载对计算资源有不同的需求。”他指出，提供更多选择能够让客户根据各类 AI 工作负载对性能、吞吐量和成本效益的具体要求，灵活选择合适的基础设施。

除谷歌芯片外，甲骨文还计划提供英特尔支持的 SambaNova Systems 以及 Cerebras Systems 的芯片。这两家公司均专注于 AI 推理芯片，即 AI 系统接收人类用户的请求后生成响应时所使用的计算环节。

目前，英伟达在 AI 模型训练市场占据主导地位，但 AI 推理市场的竞争格局更加多元，参与者也更多。

Cerebras 首席执行官安德鲁 · 费尔德曼（Andrew Feldman）在接受路透社采访谈及与甲骨文的合作时表示：“这将大幅扩大我们的一级客户群体。”他还表示：“我们的产品正在以大规模部署的方式进入其他公司的数据中心。”

甲骨文计划于本周举行投资者日活动，但尚未披露将如何为这些芯片采购提供资金。

在上个月的财报电话会议上，甲骨文表示，客户正越来越多地承担芯片采购费用。公司预计，2027 财年相关支出将达到约 900 亿至 950 亿美元（现汇率约合 6,015.38 亿至 6,349.56 亿元人民币）。