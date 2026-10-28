另类鼠标“Super Mouse”问世：正面装有触屏，还能打字、设置快捷操作

IT之家 10 月 28 日消息，据外媒 The Verge 今天（28 日）报道，Arctic Fox 推出了一款名为 Super Mouse 的多功能鼠标，其独特之处是在手掌下方加入了一块小型触控屏。

其造型方正，虽未必符合人体工学，却可以兼作触控板、宏键盘和直播控制器。如果用户习惯在手机上快速打字，甚至可以通过鼠标上的触控屏代替全尺寸键盘，使用类似手机的输入方式，还支持滑动输入。

Super Mouse 在 Kickstarter 平台开启众筹预订，支持者可享受 199 美元（IT之家注：现汇率约合 1,330 元人民币）的优惠价，正式零售价则为 249 美元（现汇率约合 1,664 元人民币）。产品预计于 2027 年 2 月开始交付。不过，报道也提醒 Kickstarter 众筹项目曾多次出现意外延期的情况，因此交付时间仍存在不确定性。

Super Mouse 在鼠标正面中央配备了 3.1 英寸触控屏，分辨率为 720×720。屏幕上方保留了左右按键、滚轮，以及两个可自定义的“超级键”。

触控屏的主要用途是快速启动程序。开发团队设计了一套“控制面板”，最多可以设置 16 个快捷操作、宏命令或程序启动入口，并根据当前使用的软件自动切换显示内容。

例如，使用 Adobe Premiere 剪辑视频时，屏幕会提供剪辑和播放快捷操作。如果用户有特殊的操作需求，或者鼠标不支持识别某款软件，也可以通过配套的 Flow 桌面应用自行设置。

Super Mouse 还支持同步谷歌日历，显示日程和会议提醒，以及本地语音转文字、多用户配置、专注计时和工作效率统计等功能。鼠标内置陀螺仪，用户只需移动鼠标，就能控制幻灯片播放或调整视频进度。不过，该产品或不支持无线使用，并未配备充电电池，通过 USB-C 供电。