曝“飞行相机鼻祖”零零无限估值达 10 亿美元，跻身独角兽行列

IT之家 10 月 28 日消息，据雷峰网今日爆料，“飞行相机鼻祖”零零无限最新一轮融资估值已达 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.81 亿元人民币），跻身独角兽行列。

据接近零零无限的人士估算，公司今年四季度收入预计约达六七个亿。而此前信息披露，2025 年零零营收已突破 10 亿元人民币。

报道称，零零无限今年共披露两轮融资，其中包括博裕资本、襄禾资本、德联资本等在内的 D 轮融资，以及蚂蚁集团旗下公司的 D+ 轮融资。而据接近零零无限的投资人透露，目前要和公司谈融资，tittle 必须是机构合伙人级别。

IT之家查询公开资料了解到，零零无限由两位斯坦福大学博士王孟秋和张通在 2014 年共同创立。2016 年，该公司推出了安全易用的便携式无人机 —— Hover Camera Passport（小黑侠），可以说是“飞行相机鼻祖”。

该无人机采用全封闭式旋翼结构、碳纤维外壳以及自动跟随拍摄等设计和功能，斩获了 Red Dot 最佳设计奖、IF Design、 CES、DIA 等 30 余项国内外奖项。

2019 年，零零无限发布了全新 V 型双旋翼无人机 V-Coptr Falcon（猎鹰）。

2022 年，零零无限推出了全新飞行相机品牌 —— 哈浮相机。首款产品哈浮飞行相机 X1 整机重 125g，采用可折叠设计，无需遥控 0 门槛操作、3 秒手掌起降、开机即可起飞拍摄等。