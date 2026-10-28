马斯克坚定看好内存需求，称机器人所需内存将超过其他任何领域

IT之家 10 月 28 日消息，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克于 10 月 27 日在社交平台 X 上表示，机器人对内存的需求将超过地球上其他所有一切，驳斥了市场关于人形机器人对内存需求不大的观点。

Counterpoint 分析报告称，到 2030 年，人形机器人 DRAM 需求将增长 20 倍，达到 172,000 TB，每台机器人的内存容量翻倍至 39 GB。

Futurum Equities 分析师 Shay Boloor 估计，如果特斯拉每年生产 1000 万台 Optimus 人形机器人，每台搭载 72 GB 内存，年内存需求约为 720 PB，他认为机器人采用 LPDDR 而非 HBM 将为美光和 SK 海力士创造更大的出货机会。

马斯克还表示，超级智能的计算需求将远远超过机器人本身，但几乎 100% 的超级智能计算最终将在深空完成。

IT之家注意到，美光 CEO Sanjay Mehrotra 上个月也表示，到 2030 年左右，物理 AI 可能成为内存和存储需求的重要驱动力。

关于生产时间表，马斯克在公司最近第三季度财报电话会议上表示，Optimus 机器人的首批客户交付目标定在明年年底左右，而弗里蒙特生产线至少还需要一年时间才能达到每周 2 万台产能。