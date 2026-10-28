火狐 Firefox 浏览器 159 稳定版发布：修复 167 个漏洞，侧边栏增“已保存密码”默认按钮

IT之家 10 月 28 日消息，Mozilla 昨日（10 月 27 日）发布公告，宣布推送火狐 Firefox 浏览器 159.0 稳定版，覆盖 Windows、macOS、Linux 和移动端；官方同时更新了长期支持版本 Firefox 153.6.0 和 115.44.0。

安全更新方面，Firefox 浏览器 159 共计修复 167 个安全漏洞，其中包括 108 个高危漏洞。多数问题与内存处理相关，例如缓冲区溢出、释放后使用等缺陷。Mozilla 敦促仍在使用旧版本 Firefox 的用户应尽快升级。

功能方面，Firefox 159 在侧边栏新增了“已保存密码”默认按钮，用户可以更快访问浏览器中保存的登录信息。IT之家附上相关图片如下：

在苹果 macOS 平台上，新版 Firefox 浏览器调用 macOS 原生的分享选择器，会在隔空投送、信息和其他应用旁边显示页面预览和最近联系人，还可以同时分享多个选定的标签页。

在 Smart Window 聊天中输入 /watch，可让 Firefox 监控价格下降、补货等页面变化，并在发现变化时发送桌面通知；监控任务可在工具栏 Tasks 或 about:smartwindowtasks 管理。该功能仍属 Beta，据报道目前限美国、加拿大和法国。

快捷按键方面，Windows / Linux 使用 Ctrl+Shift+A 搜索已打开标签页，macOS 为 Cmd+Shift+A；扩展与主题快捷键改为 Ctrl+Shift+F / Cmd+Shift+E。

开发者方面，Firefox 159 支持滚动驱动动画，并新增 animation-timeline、scroll-timeline、view-timeline 和 animation-range 等 CSS 属性，可用于制作随页面滚动触发的进度条或动效。浏览器还支持独立的自定义元素注册表，避免不同前端库在同一页面使用相同元素名时发生冲突。

参考

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