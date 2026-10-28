三星首款耳夹式耳机：Galaxy Buds On 发布，满电续航 9.5 小时

IT之家 10 月 28 日消息，三星昨日（10 月 27 日）发布公告，宣布推出其首款耳夹式无线耳机 Galaxy Buds On，目前已在韩国上市，仅提供黑色，售价 299,000 韩元（IT之家注：现汇率约合 1,508 元人民币）。

外观方面，有别于现有入耳式 Galaxy Buds，这款产品通过柔性耳挂环绕耳廓佩戴，不堵塞耳道，让用户在听音乐、通话时仍能感知周围环境，更适合通勤、骑行和运动场景。

佩戴体验方面，产品采用形状记忆合金柔性耳挂，三星称其根据不同耳形优化了扬声器和电池位置，以提升稳固性与佩戴舒适度。该耳机没有专用的左耳或右耳耳塞，用户可以将任一耳塞放入任一耳朵，耳塞会自动检测它们所在的一侧，并相应调整音频声道。

图源：三星

音质方面，Galaxy Buds On 配备 TwinBoost 双扬声器以增强低频表现，并支持根据环境自动调节音量；同时提供音频泄漏减少技术，降低在办公室、地铁等共享空间中的漏音问题。

硬件上，耳机搭载高通 Snapdragon S7 Gen 1 音频平台，官方宣称满电续航连续播放音乐最长 9.5 小时。

通话方面，其智能清晰通话技术结合三麦克风、骨传导语音拾取传感器和机器学习，用于分离人声并抑制风噪等环境噪音。

AI 交互是本次发布的重要卖点。与支持 Galaxy AI 的手机或平板连接后，用户可通过“Hey Google, let's talk Live”唤起 Google AI 助手，并用语音控制音乐播放和音量；耳机还支持按住触控区录制语音备忘录、通过点头或摇头接听 / 拒接电话、关闭闹钟及处理通知。

发售方面，三星确认将在更多市场发售，但尚未公布其他地区的具体上市时间和价格。