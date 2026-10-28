海韵携 XTIA 推出 Xproto-Z ROSSO 朱红限定电源 + 机箱套装：全球限量 100 件，2399 元

IT之家 10 月 28 日消息，海韵 (Seasonic) 今日宣布携手客制化机箱品牌 XTIA 推出 Xproto-Z ROSSO 朱红限定。

这一套装包含海韵 ROSSO 电源和 XTIA Xproto-Z 机箱，均采用亮光红配色，全球限量 100 件，定价 2399 元。

此次联名套装中的海韵 ROSSO 电源基于 FOCUS PX-1000 ATX 3.1 打造，采用标准 ATX 外形规格和全模组 PET 编织线材，获得 CQC III、80 PLUS 铂金、Cybenetics 铂金能效认证，具备 Cybenetics A+ 噪声等级。

其拥有 APFC + 全桥 LLC + SR + DC-DC 的电路拓扑，配备 105℃ 耐温全日系电容，搭配 OptiSink 散热、OptiSilent 温控，内置 135mm FDB 风扇，配套异色端子 12V-2×6 线材。

该电源具备 OPP、OVP、UVP、OCP、SCP、OTP、SDP 保护机制，适用于海拔 5000m 及以下环境，享受 10 年质保。

而 XTIA Xproto-Z 机箱采用开放式模块化设计，基于 CNC 铝合金，拥有标准 / 升高 / 加宽 3 种模式，主框架为 4mm 厚度的“洞洞板”，预留 VESA 壁挂接口。

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