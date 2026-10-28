索尼网络通信公司通报数据库被攻破，影响约 258 万用户

IT之家 10 月 28 日消息，索尼集团旗下索尼网络通信公司（Sony Network Communications）昨日（10 月 27 日）通报，其运营的日本互联网服务 So-net 会员数据库遭第三方未经授权访问，2,585,481 名现任及前任用户个人信息被窃取。

IT之家援引 cyberkendra 媒体报道，受影响者包括约 2,141,986 名 So-net 会员，以及 443,495 名 NTT Docomo 的“plala (S course)”光纤套餐用户。

泄露信息涵盖姓名、电话号码、电子邮箱、出生日期、性别、登录 ID 及网络连接 ID 等。更严重的是，54,401 个附加或旧版邮箱的地址和有效密码同时外泄，攻击者理论上可读取、发送或接收受害者的邮件。

报道指出本次入侵发生于 10 月 19 日，索尼直到 10 月 23 日才发现，四天内未察觉异常。发现后，公司关闭受影响服务器并阻断攻击连接；10 月 24 日确认数据确已外泄，并已向日本个人信息保护委员会报告。目前入侵路径、是否出现数据在暗网流通或勒索等情况仍未公布。

另有 16 名用户的银行账户信息，包括银行名称、支行、账户类型及账号等被泄露；公司称未存储银行 PIN 码，也未涉及信用卡数据。NTT Docomo 表示，其 plala（S course）用户的数据由承包商索尼网络通信管理，因此受到波及，但其他 plala 服务用户不受影响。