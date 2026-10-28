AI 推高元器件成本，消息称惠普、华硕、宏碁将部分 PC 产能迁回中国

IT之家 10 月 28 日消息，据《日经亚洲》报道，惠普、华硕、宏碁等主流个人电脑厂商正应对零部件成本暴涨的压力，将部分产能从泰国、越南迁回中国，同时和新一代代工厂展开合作。

多名消息人士透露，受人工智能需求拉动，内存与存储芯片供应严重紧缺，整机物料成本上涨，这些 PC 厂商正寻求提升生产效率。中国拥有成熟的产业工人队伍、更低的成本以及完备的供应链体系，零部件获取渠道齐全，仍是电脑生产的最优选择。

这些 PC 厂商转而和一些知名度相对较低的中国代工厂合作，因为体量更大的老牌代工厂如今订单重心转向了利润率更高的 AI 数据中心服务器。消息还称，排名第三的美国 PC 厂商戴尔（仅次于联想和惠普）也在评估类似方案。

一家为各大 PC 厂商供应芯片的行业高管表示：“这次调整本质上是成本压力推动的。不光是内存芯片，各类零部件价格涨幅巨大，PC 厂商已经很难自行消化成本上涨。他们把部分产能迁回中国、和更多中国代工厂合作，主要原因就是后者报价竞争力很强。如果成本局面没有好转，还会有更多产能回流中国。”

此前受中美关系紧张、贸易限制影响，不少产能从中国转移至东南亚国家。《日经亚洲》早在 2023 年就报道，戴尔是最早要求供应商规避中国产零部件、大力向越南转移产能的 PC 厂商之一。惠普紧随其后，定下目标，计划把最多七成产能迁出中国。如今 AI 基础设施的爆发式需求，正在重塑行业优先级。

惠普、戴尔与华硕没有回应《日经亚洲》的置评请求。宏碁发言人表示：“我们会动态调整供应链运营，增强韧性、维持竞争力。多年来，我们始终坚持和多家制造、供应商合作，保持灵活调整的策略。”

数十年来，全球 PC 代工行业由中国台湾的广达电脑、仁宝电脑、英业达以及富士康主导，它们也是英伟达、苹果、惠普、戴尔的核心供应商。但随着头部代工厂转向收益与增长空间更大的 AI 服务器业务，立讯精密、华勤技术、龙旗科技等中国新兴代工厂迎来机会。华勤与立讯精密本就是智能手机核心代工厂，同时也在为国内市场生产服务器。

三名知情人士透露，苹果重要代工厂立讯精密联合上海六联智能科技有限公司成立了 PC 设计制造合资公司立讯 PC 联盟（LuxPC Union），并且在过去一年拿下了惠普、戴尔、华硕的订单。

一名熟悉立讯 PC 联盟的高管称：“立讯 PC 联盟大约两年前成立，但过去一年业务增长很快，不少全球头部 PC 品牌希望把产能从东南亚迁回中国，带来大量新订单。”

除了成熟的生产流程和训练有素的工人，中国代工厂还能够采购国产内存芯片。当前全球芯片紧缺，PC 厂商争取芯片货源的议价能力持续减弱。

一名电脑产业链供应链管理人员表示：“这些中国代工厂向潜在客户和电脑厂商宣传，和它们合作，更有机会拿到国产内存芯片。它们把自身定位成优质备选方案，甚至可以帮忙理顺供应链。”

两名知情人士称，华勤、龙旗这类新兴企业的代表今年频繁拜访惠普、华硕、宏碁等主流 PC 厂商争取合作，原因是它们的同行大厂正忙于交付 AI 服务器订单。

一名向惠普、戴尔、华硕、联想供货的企业高管说：“对这批中国本土厂商而言，头部对手纷纷转向 AI 服务器，是难得的发展机遇。它们主动接洽国际知名 PC 品牌，给出更低报价，因为大家都正被各类零部件涨价困扰。”

中国长期推动制造业升级，发力高端电子产业。国内智能手机产业链已经十分成熟，小米、OPPO、vivo、华为、传音等品牌竞争力突出，占据全球近六成手机市场。PC 领域本土厂商份额相对有限，不过调研机构 Omdia 的数据显示，龙头联想在第三季度的出货量占到全球四分之一，惠普、戴尔、苹果、华硕、三星、宏碁等境外厂商瓜分其余市场。

一名游戏 PC 厂商高管说：“仅仅 DRAM 内存芯片一年之内价格就涨了至少八倍，CPU、电路板和无源器件的成本也全都走高。而且 PC 相关关税措施已经暂缓，我们自然重新考虑中国制造。”他指的是去年笔记本电脑、台式机获得美国高额关税豁免一事。

Omdia 数据显示，7 至 9 月全球 PC 出货量同比下滑 21%；受零部件紧缺持续影响，机构预计第四季度降幅将达到 24%。

Omdia 统计，2025 年第一季度，售价 500 至 699 美元（IT之家注：现汇率约合 3,341 至 4,670 元人民币）主流 PC 的物料成本为 435 美元（现汇率约合 2,906 元人民币），到 2026 年第三季度已经飙升至 699 美元（现汇率约合 4,670 元人民币），终端售价随之抬升；同期，500 美元（现汇率约合 3,341 元人民币）以下入门机型物料成本从 275 美元（现汇率约合 1,837 元人民币）上涨至 471 美元（现汇率约合 3,147 元人民币）。

Counterpoint 预测第四季度出货量下滑 27%，2027 年市场整体持平。高级分析师姜敏秀（Minsoo Kang）表示：“AI PC、高端屏幕以及差异化产品会带来机会，但最终胜出者，需要兼顾创新、有竞争力的定价、稳定供应链，以及面向个人和企业用户的产品价值。”

中国台湾厂商宏碁已经把更多采购工作交给合作的中国代工厂，由后者负责处理器、内存等元器件寻源，以此减轻自身采购压力，属于一种轻量化调整。

一名给宏碁、惠普、戴尔供货的芯片开发企业高管说：“部分场景下，中国电子代工厂对于 PC 机型芯片选型的话语权，甚至比宏碁这类规模偏小的 PC 厂商更高。”

另一家 PC 企业高管表示：“惠普、戴尔、联想、华硕也跟进了类似做法，把中端、入门级 PC 项目开放出来，让中国代工厂承担更多元器件采购工作。把这类核心环节外包，客观上助推了本土代工厂成长，纬创信息、长城电脑这类传统二线供应商也因此受益。”