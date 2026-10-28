多款主流固态硬盘 SSD 单周跌幅超过 10%，渠道报价明显松动

IT之家 10 月 28 日消息，“CFM 闪存市场”昨日（10 月 27 日）发布博文，报道称本周（10 月 26 日至 11 月 1 日）国内渠道市场固态硬盘 SSD 报价出现大面积、较大幅度下调，多款主流容量产品单周跌幅超过 10%。

从最新渠道报价看，SSD 价格几乎全线回落：

120GB SATA SSD 报 15 美元（IT之家注：现汇率约合 100.2 元人民币），本周环比下降 11.76%；

240GB SATA SSD 报 32 美元（现汇率约合 213.8 元人民币），本周环比下降 11.11%；

256GB PCIe 3.0 SSD 报 33 美元（现汇率约合 220.5 元人民币），本周环比下降 13.16%。

大容量产品同样承压。512GB PCIe 4.0 SSD 报 65 美元（现汇率约合 434.3 元人民币），周跌 7.14%；1TB PCIe 4.0 SSD 报 120 美元（现汇率约合 801.7 元人民币），周跌 7.69%；2TB PCIe 4.0 SSD 报 240 美元（现汇率约合 1,603 元人民币），周跌 4.00%。

其中，256GB PCIe 3.0 产品 13.16% 的单周跌幅，成为本轮渠道降价最大的规格。

对普通消费者而言，渠道 SSD 价格回落意味着装机成本压力开始缓解，尤其是 256GB 至 1TB 的主流容量产品价格弹性更为明显。

不过，由于此前 SSD 价格累计涨幅较大，当前降价仍属高位回调，双 11 前是否出现更具吸引力的“真实底价”，仍需观察厂商去库存节奏与上游闪存价格走势。