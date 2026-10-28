研究警示电子烟损伤心肺功能，专家称绝非无害替代品

IT之家 10 月 28 日消息，据总台环球资讯广播今日报道，英国一项新近发布的研究发现，长期使用含尼古丁电子烟的人群，血管健康、体能水平明显不及从未接触烟草与电子烟的人。

研究同时提示：电子烟虽可作为烟民的戒烟辅助手段，但对原本不吸烟的人群而言，它并非无风险产品。

由英国曼彻斯特城市大学副教授马克西姆・博伊丹牵头的一项研究专门聚焦原本不吸烟但使用电子烟的人群，以单独评估电子烟带来的健康影响。

研究选取 58 名平均年龄 26 岁的健康受试者，将他们分为三组：仅吸食尼古丁电子烟者、只抽传统卷烟者，以及从未定期接触烟草或尼古丁制品的人群。

研究结果显示，电子烟使用者与轻度烟民的血管受损程度相近，血管对血流的应答出现异常 —— 这是心脏病的早期预警信号。与此同时，电子烟使用者在运动测试中的最大摄氧量水平也更低。

曼彻斯特城市大学副教授马克西姆・博伊丹：“电子烟使用者的血管健康状况，也就是血管质量，受损程度和吸烟者相近，且要比从不吸烟也从不吸电子烟的人要差一些。我们在体能方面也得出了相似结论：相比从未接触烟草和电子烟的人，吸电子烟的人体能更差。如果是重度吸烟者，连续数年每天抽烟超过 20 支，改用电子烟，显然会比继续抽烟健康一些。但这不代表抽电子烟本身是健康的，它只是比卷烟危害小一些而已。”

专家提醒，电子烟绝非无害替代品，这也是目前医学界形成的明确共识。