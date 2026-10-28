美国一公司招人遛机器狗：时薪 20 美元，不用铲屎但可能要扛狗回来

IT之家 10 月 28 日消息据《纽约时报》报道，，本月早些时候，旧金山一家初创公司发布了一则奇特的招聘启事：招募人员遛机器狗，无需相关经验。

遛机器狗的时薪和遛真狗大致相当，但机器狗需要在城市人行道上转悠更久来完成采集任务。招聘广告写明，每次要连续步行四到六个小时。

好的是，你不用收拾它的排泄物。不好的是，机器狗和真狗一样会耍脾气。就像普通狗狗可能突然趴在繁忙马路中间不肯挪步，机器狗也可能中途罢工 —— 原因是设备过热。遛狗员这时得把这台四足机械抱回初创公司办公室。广告特意提醒应聘者，必须能够稳妥搬动大约 33 磅（约 15 公斤）重的设备。

这份现已删除的招聘帖给出的时薪为 20 美元（IT之家注：现汇率约合 133.6 元人民币），由名叫 Dimensional 的初创公司发布在脸书群组“湾区工作”里。有意思的是，公司所在地正是旧金山一个名为狗斑（Dogpatch）的街区。帖子下面只有寥寥几条评论，没有人觉得这件事很怪异。一位母亲留言：“我儿子感兴趣，可以立刻上岗。”

Dimensional 创始人斯塔什 · 波米希特（Stash Pomichter）称，公司正在开发一套面向机器人的开源操作系统。26 岁的波米希特希望把智能体嵌入机器人，让用户可以指挥它们在现实世界干活。

波米希特坚信，人们理应可以指挥机器人搬运重箱子、运送物品。他在采访中说：“人类还在干这类体力活，说实话，这实在太原始了。”

不过，在机器狗帮我们拎杂货、替我们干重活之前，Dimensional 先要提升机器人在城市环境里自主导航的能力。这就是招募遛机器狗员的原因：工作人员操控、引导机器狗，同时它搭载的摄像头与传感器记录行进过程，生成波米希特所说的“真实基准数据”。

有当地居民拍到有人牵着这台四足机器狗，还把视频发给了《纽约时报》，他感慨旧金山本身就很古怪，现在变得愈发离谱。

Dimensional 并不是硬件厂商。波米希特介绍，公司已经从美国、中国、德国的厂商采购了 100 多台机器狗和 50 台人形机器人，自研可以对接 AI 智能体的操作系统，让机器拥有更强自主能力。本月交给遛狗员、价值 2,000 美元（现汇率约合 13,362 元人民币）的机器狗来自中国宇树科技（Unitree），出厂即可通过遥控器或者手机 App 操控。

Dimensional 对比了两种模式下机器狗的表现：人工操控，以及由 AI 智能体自主控制。结果发现 AI 智能体的控制能力还差很多。

“从这次遛狗实验我们得出结论：AI 智能体控制硬件的能力仍然很差，”波米希特说，“现阶段依旧需要人类参与其中。”

他们的目标是让机器人投入工厂、数据中心、建筑工地，或是担任安保巡逻。类似的应用已经落地：亚特兰大一处公寓小区就有机器狗巡逻，远在菲律宾的工作人员远程值守。这台机器本质上就是一台可移动的安防摄像头，供远端人员查看画面。

波米希特说，他给一台机器狗写好了程序，让它夜间在仓库式的公司办公室巡逻。他给它的提示词是“你是全世界最优秀的安保犬”，要求它跟踪午夜之后进入大楼的任何人。一旦侦测到人，机器狗就给他发短信，他再调取监控，判断来人是加班的员工还是闯入者。

并不是所有人都对在狗斑街区游荡的机器狗抱以玩味的态度。Dimensional 想给 AI 智能体赋予实体躯体，而当下越来越多人担心，更强大的 AI 或许会对人类造成威胁。

这种类似《终结者》的联想，让一名男子十分警惕。他去到公司办公地点，随后给 Dimensional 员工发送充满威胁的短信，声称这些机器狗会被改造成武器。《纽约时报》看到了这条消息：“等着帮着随便屠杀普通人吧，败类。”Dimensional 已经向警方报案。

“以后我们可能会遇到更多这类情况，”波米希特说，“如果真是这样，那我们或许需要更多巡逻机器狗。”