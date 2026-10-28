《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》印发：新注册登记汽车中新能源车比例达到 65%

IT之家 10 月 28 日消息，今日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。

IT之家注意到，在完善交通领域绿色低碳体系方面，《规划》提出持续提升交通设施新能源替代水平。推进机动车“油改电”、“油换氢”，全市新能源汽车保有量达到 240 万辆，新注册登记汽车中新能源车比例达到 65%。构建“电气化铁路 + 新能源车”绿色物流模式，打造京津冀零排放货运廊道，货物到发绿色运输比例达到 13%。推广生物质可持续燃料在航空领域应用。

统筹布局绿色低碳补能基础设施网络。构建居住区智能有序慢充、商圈写字楼停车场快充、城市快速路高速路加油站大功率充电为主，加氢、移动充换电设施为补充的四级补能基础设施体系。累计建成充电桩 65 万个、大功率充电设施 1500 座、社会公共换电站 300 座。

纵深拓展车网融合互动试点。优化“车 — 桩 (站)— 网”一体化平台，推动双向充放电试点，参与虚拟电厂负荷响应，完善新能源汽车和充换电场站对电网放电的价格形成机制。

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