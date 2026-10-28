华为何刚：全产业链不懈奋斗实现 Mate 60 麒麟芯片回归，9030 系列是半导体平面电路设计巅峰之作

IT之家 10 月 28 日消息，在今天的华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会上，华为董事、终端 BG CEO 何刚登台主讲，揭秘了华为麒麟芯片回归背后的故事。

据何刚回忆，2020 年之后，由于众所周知的原因，华为无法获得全球先进的要素，芯片也面临严峻考验。经过全产业链几年的不懈奋斗，以及大家的鼎力支持下，在 2023 年的 Mate 60 系列手机上实现了麒麟芯片的回归。

IT之家注意到，在何刚身后的 PPT 上，也标注了麒麟 9000S 处理器。这也是麒麟 9000S 为数不多出现在公开场合中。即便是搭载该处理器的代表机型 —— Mate 60 系列，至今也未在设置-关于本机中对处理器信息进行标注。

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何刚表示，麒麟 9030 系列实现了架构与工艺的大升级，性能大幅提升，可以说是半导体平面电路设计的巅峰之作；今年发布的麒麟 9050 系列是全球首款逻辑折叠 τ 芯片，实现了性能的跨越式提升。

作为参考，2025 年 8 月，Pura 80 系列手机在更新 HarmonyOS 5.1.0.217 SP2 版本后，华为才时隔多年再次在手机设置界面显示麒麟处理器型号。同年 9 月，华为 Mate XTs 三折叠手机发布，正式官宣了麒麟 9020 处理器，向市场传递明确信号，国产芯片供应链实现全链路自主可控。