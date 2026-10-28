北京组织百度、巨量引擎、腾讯、快手、京东集团、美团、360、凤凰网签署《互联网营销宣传自律公约》

IT之家 10 月 28 日消息，据北京市场监管，北京市率先以行业自律方式规范互联网营销宣传。近日，北京市市场监管局组织百度、巨量引擎、腾讯、快手、京东集团、美团、360、凤凰网等 8 家头部互联网企业共同签署《互联网营销宣传自律公约》（以下简称《公约》），推动平台企业主动落实主体责任，为行业健康有序发展提供了可执行、可检验的自律框架，助力构建真实、透明、公平、有序的互联网营销生态。

《公约》依据《广告法》《电子商务法》《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》《互联网广告管理办法》等法律法规制定，适用于通过图文、短视频、直播等形式发布商业广告、开展营销宣传的行为，确立了价值导向、真实性、公平竞争、安全合规 4 项自律原则。

IT之家注意到，《公约》对平台营销宣传全流程提出明确要求：

在资质管理上，平台须核验相关主体身份、经营资质及行政许可文件，建立业务档案并定期更新，电子数据保存期限不少于 3 年；

在内容管理上，平台须建立“事前资质与内容审查、事中监测、事后巡检”的审核机制；

在直播营销上，直播电商平台须履行机构及个人资质审查义务，通过巡检巡查加强直播画面监测，及时处置违规行为；

在新兴技术应用上，使用 AI 深度合成技术开展商业宣传时，平台应显著标识，不得利用 AI 制作虚假信息、进行虚假代言或侵害他人合法权益；

在竞争秩序上，平台不得进行与实际不符或引人误解的促销宣传，不得宣传不合理低价，拉低商品或服务价格，降低消费者心理预期，影响行业发展质量；

在消费者权益保护上，平台须建立便捷的投诉受理渠道，及时妥善处理消费争议；