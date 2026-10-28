国轩高科 2026 年前三季度归母净利润 8.49 亿元，同比下降 66.48%

IT之家 10 月 28 日消息，国轩高科今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

2026 年前三季度 营业总收入 ：454.37 亿元，同比增长 53.98%

毛利润 ：70.35 亿元，同比增长 41.78%

毛利率 ：15.48%，同比下降 1.34 个百分点

归母净利润 ：8.49 亿元，同比下降 66.48%

扣非净利润 ：2.52 亿元，同比增长 195.54%

经营现金流 ：5.61 亿元，同比增长 22.69%

加权平均净资产收益率 ：2.91%

基本每股收益 ：0.47 元

稀释每股收益 ：0.47 元

资产负债率 ：73.9%

2026 年三季度 营业总收入 ：176.62 亿元，同比增长 74.62%

归母净利润 ：-5.37 亿元，同比下降 124.78%

扣非净利润 ：1.45 亿元，同比增长 1062.66%

加权平均净资产收益率 ：-1.82%

基本每股收益 ：-0.3 元

稀释每股收益：-0.3 元

AI 解读 公司前三季度营收规模与扣非盈利改善幅度符合市场预期，但归母净利润受非经常性损益拖累同比大幅下滑，整体业绩呈现主业回暖、账面利润承压的分化格局。 公司概况与本次财报亮点 国轩高科主营业务为动力锂电池与储能电池研发、生产及销售，是国内磷酸铁锂电池头部厂商，同时深度绑定大众汽车集团。 前三季度营收高速增长 ：实现营业收入 454.37 亿元，同比增长 53.98%，主要系动力电池与储能电池出货规模持续扩大。

扣非主业盈利大幅改善 ：归属于上市公司股东的扣非净利润达 2.52 亿元，同比增长 195.54%，反映主营业务盈利能力显著修复。

Q3 单季归母净利润转亏 ：第三季度单季归母净利润为 5.37 亿元，同比由盈转降 124.78%，主要系公司持有的股票资产公允价值变动和汇率变动影响所致，扣非净利润仍为正 1.45 亿元。

经营现金流稳步改善：前三季度经营活动产生的现金流量净额为 5.61 亿元，同比增长 22.69%。 重要经营事项与展望 公司与大众汽车股份公司及其下属企业拟在西班牙、斯洛伐克、摩洛哥组建三家合资公司，建设锂电池和正极材料生产基地，预计项目总投资金额约 32.22 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 239.67 亿元人民币），其中国轩方合计投资金额约 15.98 亿欧元（现汇率约合 118.87 亿元人民币）。

公司全资子公司拟签署西班牙 29.1GWh 锂电池项目工程总承包合同，合同总金额为 10.94 亿欧元（现汇率约合 81.38 亿元人民币），海外大客户合作进一步深化。

公司已获批在全国银行间债券市场统一注册不超过人民币 70 亿元的债务融资工具，融资渠道持续拓宽。 估值与投资价值 截至报告期末，公司资产负债率约为 73.9%，在建工程同比大幅增长，产能扩张节奏加快。当前市场机构对公司 2026 年全年盈利预测存在分歧，核心看点在于海外大众项目落地进度、储能业务放量以及磷酸铁锂电池毛利率修复空间，投资者需重点关注非经常性损益波动对账面利润的扰动。

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