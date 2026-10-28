我国首架综合航测飞机运 12F 在哈尔滨完成全科目示范飞行

IT之家 10 月 28 日消息，中国航空工业集团宣布，10 月 27 日，运 12F 大气综合航测飞机在哈尔滨完成全科目示范飞行，成功实现多污染物与云水化学高灵敏探测，获取大气细颗粒物、气体污染物、温室气体及云水等要素的三维立体分布数据，验证了平台的综合探测能力，标志着国家重点研发计划“机载多污染物与云水化学高灵敏探测”项目取得重要进展。

据介绍，示范飞行于 10 月 10 日正式启动，此前试飞团队聚焦任务需求科学规划试飞科目、优化测试方案，为相关工作优质高效开展奠定基础。示范飞行过程中，运 12F 大气综合航测飞机累计飞行 12 架次近 30 小时，顺利完成排放通量飞行、垂直廓线探测飞行、层云探测飞行、大气遥感往返航线飞行等任务，高质量获取污染天、清洁天及阴雨天等环境下相关数据。

运 12F 大气综合航测飞机是我国首架综合航测飞机，2024 年启动研制工作，2026 年 7 月在哈尔滨首飞成功。项目以运 12F 飞机为载机，由北京大学牵头，航空工业哈飞进行大规模加改装设计和集成工作，围绕多污染物高灵敏立体探测需求加装 60 余项任务设备。项目汇集国内多所高校和科研院所科研成果，主要用于验证国家大气综合航测技术，将为我国大气环境综合精准探测和有效治理贡献重要力量。

IT之家注意到，运 12F 飞机是哈飞研制的 8 吨级通用 / 支线涡桨飞机，以先进的技术、突出的商载和超大的空间等优势，在同类飞机中处于领先地位。该型机也是唯一取得中国民用航空局（CAAC）、美国联邦航空局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）型号合格证的国产民机型号。