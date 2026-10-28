天数智芯：天垓 300 成国内首个实测性能达英伟达 H200 水平的通用 GPU，单卡吞吐约为 1.05 倍

IT之家 10 月 28 日消息，天数智芯今日在上海举行 2026 媒体开放日，首次公开展示了天垓 300 通用 GPU 的实机运行。

据天数智芯官方介绍，天垓 300 成为国内首个实测性能达到英伟达 H200 水平的通用 GPU，第三方实测折算单卡整体吞吐达到 H200 的 1.05 倍（IT之家注：具体的测试方法、模型负载和工作负载条件尚未同步公布）。

天垓 300 的实机演示是本次开放日最受关注的部分。在此之前，天数智芯对这款产品的公开信息多集中于架构和路线图层面，实机运行尚属首次。

与天垓 300 配套的超节点方案 IXL144 在稍早的工博会上已经亮相。该方案在单机柜内集成 144 颗 GPU 与 18 颗 CPU，配备约 10.1TB 显存，天数智芯方面称其为“业界最高密度单机柜 GPU 超节点”。据天数智芯测算，该方案每百万有效 Token 的成本较国际主流方案可降低 40%。

本次开放日还披露了异构部署方面的进展：国内首个 GPU 与 XPU 异构部署的 AFD 分离方案成功跑通，推理延迟降低 60%。AFD 分离通常指将注意力、前馈网络等计算阶段在异构算力单元之间进行拆分调度，以匹配不同硬件的擅长负载。

端侧产品线方面，彤央 TY1200 的实测性能被称为“超越 Thor T5000”，并称首次在国产端侧产品上实现了基于 MuJoCo-Warp 的 GPU 加速物理仿真。彤央 TY1200 此前公开的规格为 300 TOPS 稠密算力，面向 AI PC 与具身智能场景。

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