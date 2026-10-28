消息称百度智能云事业群组调整业务归属，相关业务线分转入三大部门

IT之家 10 月 28 日消息，据《科创板日报》今日，百度智能云事业群组（ACG）围绕业务发展进行组织调整。ACG 智能应用事业部下相关业务基于各业务属性，分别转入基础设施事业部、智能体事业部、服务交付与质量工程中心。

报道提到，其中，服务交付与质量工程中心更名为行业应用与技术服务中心，部门负责人保持不变，继续向沈抖汇报。同时，百度副总裁阮瑜轮岗担任小度科技组织负责人，继续向沈抖汇报。

IT之家注意到，百度智能云今年 8 月曾完成一轮产研组织调整。原平台产品事业部更名为智能体事业部，其下 MaaS 业务、千帆品牌及与 MaaS 相关的产品体系转入基础设施事业部，数据平台部更名为数据智能部，转入由原应用产品事业部更名而来的智能应用事业部。

延伸阅读

文中提到的沈抖，职务为百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁，此次组织调整中多个部门负责人的汇报对象均为他。

轮岗担任小度科技组织负责人的百度副总裁阮瑜，于 2013 年加入百度，曾历任百度百科总经理、百家号总经理、百度知识垂类总经理、百度网盘总经理等职，2024 年 8 月起担任应用产品事业部总经理。其在负责百度百科期间，还推出了短视频版百科“秒懂百科”。

文章提到的 2026 年 8 月那轮产研组织调整中，百度智能云的三个事业部曾分别由侯震宇、殷大伟和阮瑜负责，三人均直接向沈抖汇报：侯震宇负责基础设施事业部，管理 AI Infra 及 Agent Infra；殷大伟负责智能体事业部，聚焦百度搭子、秒哒、伐谋等产品；阮瑜负责智能应用事业部，管理百度一见、Hogee、胜算以及交通、金融等行业应用。

从百度披露的业务数据看，2026 年第二季度，AI 云基础设施收入为 73 亿元，同比增长 50%，其中 GPU 云收入同比增长 283%；同期 AI 应用收入为 25 亿元，同比增长 3%。