大众推出首款自研全场景 L2++ 级高级驾驶辅助解决方案，支持城市及高速 NOA、全场景泊车辅助

IT之家 10 月 28 日消息，在今天举行的首届大众汽车集团（中国）技术日上，大众汽车集团（中国）正式发布一体化技术矩阵“VEGA”，包含整车平台、电子电气架构和高级驾驶辅助系统（ADAS）三大核心技术。

大众认为，高级驾驶辅助系统已成为影响中国消费者购车决策的重要因素。依托本土智能驾驶能力中心酷睿程（CARIZON），大众推出首款自主研发的全场景 L2++ 级高级驾驶辅助解决方案 —— Hyper Sense 8（HS8）。

据介绍，HS8 今年将搭载于集团旗下三家整车合资企业的七款全新电动化产品，未来还将覆盖更多车型。针对中国复杂多样的道路场景，HS8 支持城市及高速导航辅助驾驶（NOA）和全场景泊车辅助。

大众官方表示，集团自研 AI 世界模型 —— GAIA 2.0 每天可开展相当于 500 万公里真实行驶里程的智驾安全仿真测试，同时利用多达 3000 万个场景片段的真实路采数据，持续优化系统能力。

相较于集团上一代技术开发方案，GAIA 2.0 将有效数据利用率提升了 10 倍、长尾场景数据收集率提高了 50 倍。在仿真技术的支持下，GAIA 2.0 的训练里程以每日 1000 万公里为目标，为 L3 自动驾驶做准备。